martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 18:37
Importante.

Comer menos antes de las fiestas no funciona: una nutricionista explica el porqué

¿Por qué no hay que hacer dietas antes de las fiestas? Hablamos con una profesional de la salud y explicó qué sería lo correcto en estas fechas.

Victoria Marín
Victoria Marín
Por qué no está bien hacer dietas estrictas.

Por qué no está bien hacer dietas estrictas.

Sabemos que en los días festivos, muchas personas pecamos de comer en abundancia y los días previos pensamos que comer menos, puede ser mejor. Para sacarnos esas dudas la nutricionista Verónica Sánchez Rojo (MP020) habló sobre las dietas antes de las fiestas y fue contundente: "no hablemos de dietas, hay que sacar esa palabra del vocabulario cuando hablamos de alimentación".

"Es un error que se comete y que el consejo es no hacer dietas estrictas previo a las fiestas, salvo con supervisión medica y nutricional".

En ese sentido explicó que "estas dietas estrictas que por ahí hacemos ayunos prolongados, o comemos pocos durante el día, después llega el momento de las fiestas y comemos todo y ese pobre páncreas lo volvemos loco trabajando, aparte que hay trastornos hormonales, en la misma cena de la fiesta nos puede aumentar el colesterol".

Dietas caseras
Dietas caseras
Dietas caseras

Saber como preparamos nuestros platos también es importante: "la alimentación diaria es medio plato de verduras de día y otro medio plato a la noche, con verduras cocidas, crudas, jugar con los colores, y si el otro medio plato alternar con proteina cualquier tipo de carne, huevo, preparación con queso y cereales arroz fideos o legumbres".

En el caso del ayuno intermitente, la licenciada recomienda 12 horas pero siempre con control de un profesional, para aquellos que quieran llevar a cabo ese método.

Entonces ¿Qué hacemos?: algunos consejos claves

Tal como lo sostuvo en la entrevista, los días previos recomienda comer mas frutas, proteínas, bajar le consumo de harinas, ya que en las fiestas solemos comer mayores cantidades de productos con azúcar, bebidas alcohólicas, gaseosas. "Es importantes hacer actividad física, hidratarnos antes, durante y después, dos a tres litros de agua es fundamental para depurar y desintoxicar nuestro organismo".

VERONICA SÁNCHEZ ROJO - Nutricionista

Hablamos sobre cómo prepararnos para las fiestas en materia de alimentación

