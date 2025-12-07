domingo 07 de diciembre de 2025

7 de diciembre de 2025 - 17:55
Economía.

Comercios en alerta: qué pasará con el consumo antes de Navidad y Año Nuevo

El sector comercial de Argentina viene atravesando meses muy duros en cuanto a las ventas. Cuáles son las expectativas para Navidad y Año Nuevo.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El comercio argentino enfrenta el cierre de uno de los años más complicados de la última década. Con ventas en baja sostenida, noviembre dejó números críticos y diciembre aparece como la última esperanza para los distintos rubros, aunque con expectativas moderadas para Navidad y Año Nuevo.

Supermercados, indumentaria, jugueterías, bebidas y alimentos coinciden en un diagnóstico común: la demanda está débil y sólo repunta en los primeros días de cada mes.

Un año marcado por la caída del consumo

Las principales cadenas comerciales describen un 2024 dividido en dos etapas. Entre enero y mayo, el movimiento fue moderado pero estable; sin embargo, desde mitad de año la actividad cayó mes a mes sin mostrar señales de recuperación.

En noviembre, la baja llegó al 3% en supermercados, que señalaron: “No hay chances de que diciembre sea bueno. El consumidor compra recién en la última semana.”

El comportamiento habitual se repite cada mes: los primeros diez días muestran algo de movimiento y luego la demanda se frena abruptamente.

Importaciones restringidas por decisión comercial

Aunque no hubo trabas formales a las importaciones, varias empresas dejaron de traer productos de bajo movimiento, especialmente en juguetes y textiles.

La prioridad fueron bienes alimenticios y de primera necesidad, mientras que para artículos navideños como decoración y arbolitos, las promociones agresivas se convirtieron en la estrategia principal para movilizar stock.

Alimentos y bebidas: leve producción, ventas inciertas

Una compañía líder del sector alimenticio informó que su producción para la campaña navideña fue levemente superior a 2023, pero aclaró que las ventas se definirán en los días previos a las Fiestas, cuando históricamente se concentra la mayor parte de la demanda.

En bebidas, el escenario es más duro. Empresarios del rubro calificaron la actividad como “muy floja”, sin repuntes y con un cierre de año por debajo de las expectativas.

Jugueterías en crisis: descuentos agresivos y la peor venta de noviembre

El sector juguetero atraviesa una situación crítica.

Según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, noviembre fue “el peor de la historia” en ventas. Para incentivar al público lanzaron dos acciones clave:

  • Noche de las Jugueterías: el jueves 11 de diciembre, con cupones de hasta 50% off, 2x1 y rebajas especiales.

  • Ruta de las Jugueterías: mapa interactivo con promociones disponibles hasta el 6 de enero.

Aun así, el rubro acumula una caída del 6%, más de 300 comercios cerraron en los últimos dos años, y muchos negocios migraron parte de su actividad al comercio electrónico.

Juguetes.
Eligieron los 100 mejores juguetes de la historia.

Eligieron los 100 mejores juguetes de la historia.

Indumentaria: endeudamiento alto y un noviembre histórico por lo negativo

El sector de la indumentaria también vivió un noviembre dramático. Para la Cámara Industrial de la Indumentaria, fue el peor mes en muchos años.

Las empresas mantienen altos niveles de deuda —con tasas entre 45% y 50%— y algunas firmas importantes están comprometidas.

Desde el sector aseguran que el consumo no se movió tras las elecciones y que la caída de ventas de noviembre estuvo entre 20% y 25%.

Diciembre: poca expectativa, muchas promociones

Con un panorama complejo y sin recuperación de ingresos en los hogares, diciembre aparece como un mes clave pero sin margen para esperar un boom de ventas.

Los comerciantes coinciden en que será un período donde abundarán promociones, ofertas y liquidaciones, impulsadas por la necesidad de “hacer caja” para afrontar compromisos financieros.

La estacionalidad puede aportar algo de movimiento en la previa de las Fiestas, pero la expectativa general es baja: diciembre será mejor que noviembre por un factor natural, pero lejos de un gran cierre de año.

