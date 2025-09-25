Cómo va a seguir el clima para los últimos días de la FNE 2025

Este jueves 25 de septiembre, noche de desfile doble en la FNE 2025 , San Salvador de Jujuy y alrededores tendrán una jornada mayormente cálida con cielo despejado en las primeras horas y algunas nubes hacia la tarde y la noche. Según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se registró en 11°C , mientras que la máxima llegará a los 26°C . El viento sopla del noroeste a 4 km/h, con una visibilidad de 15 km.

El viernes, que se realiza la Elección Nacional, se espera una suba en las temperaturas: la mínima será de 11°C y la máxima trepará hasta los 28°C , con condiciones de buen tiempo y cielo mayormente despejado.

El sábado, entrega de premios, continuará la tendencia cálida, aunque con un amanecer más templado de 15°C . La máxima llegará a 23°C , en una jornada que se presentará algo más fresca respecto al día anterior.

Domingo con leve descenso, pero sin lluvias

El domingo 28 se prevé otra jornada agradable, con una mínima de 11°C y una máxima de 24°C. El cielo se mantendrá con presencia de nubosidad parcial, pero sin probabilidad de precipitaciones.

Semana próxima: temperaturas elevadas

El lunes el calor volverá a sentirse con fuerza: la mínima bajará a 10°C, pero la máxima escalará nuevamente hasta los 27°C, bajo un cielo con nubosidad variable.

El martes se repetirá un panorama similar, con mínima de 13°C y máxima de 27°C, lo que confirma la continuidad del calor en la provincia.

Recién el miércoles se espera un descenso más marcado, con temperaturas entre 13°C y 23°C, acompañado de cielo parcialmente nublado.

Sin lluvias a la vista

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, no se registran probabilidades de precipitaciones en los próximos siete días, lo que asegura un panorama de tiempo estable, seco y caluroso al menos hasta mediados de la semana próxima.