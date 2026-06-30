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30 de junio de 2026 - 19:07
Jujuy.

Comunicado de EJESA: incendio en El Perchel afecta el suministro en 6 localidades

La empresa indicó que el fuego dañó dos conductores de media tensión y dejó fuera de servicio el Alimentador Humahuaca. Las reparaciones comenzarán cuando la zona sea segura.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Incendio en El Perchel.

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Comunicado de EJESA por el incendio en El Perchel.

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La empresa explicó que el fuego provocó el corte de dos conductores de la Línea de Media Tensión y la salida de servicio del Alimentador Humahuaca.

El comunicado de EJESA

“Informamos a la comunidad que, debido a un incendio registrado al costado de la Ruta Nacional Nº 9, en la zona de El Perchel, se produjo el corte de dos conductores de la Línea de Media Tensión, provocando la salida de servicio del Alimentador Humahuaca.

Como consecuencia de esta situación, se encuentran afectadas las localidades de Humahuaca, Huacalera, Uquía, Iturbe, Cianzo y Palca de Aparzo.

En el lugar ya se encuentran trabajando Bomberos y organismos de emergencia para controlar el foco ígneo y garantizar la seguridad de la zona.

Comunicado de EJESA por el incendio en El Perchel.
Comunicado de EJESA por el incendio en El Perchel.

Comunicado de EJESA por el incendio en El Perchel.

Nuestras cuadrillas técnicas y guardias de emergencia ya se encuentran en el sector, a la espera de que el incendio sea extinguido y de que existan las condiciones de seguridad necesarias para permitir el ingreso seguro del personal.

Asimismo, la ciudad de Humahuaca será abastecida mediante los Grupos de Generación Aislada de la Central Humahuaca, lo que permitirá suministrar energía eléctrica a distintos sectores de la zona centro de la localidad mientras se desarrollan las tareas de reparación.

Una vez habilitada la zona, se procederá de inmediato a la reparación de la red dañada y a la restitución del servicio eléctrico. Se estima que las tareas demandarán aproximadamente cuatro horas desde el momento en que las cuadrillas puedan iniciar los trabajos en condiciones seguras.

Solicitamos a los usuarios comprensión ante esta situación originada por causas ajenas a la operación de la empresa y recordamos la importancia de respetar las indicaciones de los organismos de emergencia que se encuentran trabajando en el lugar”, concluyó EJESA.

Una vez habilitada la zona, se procederá de inmediato a la reparación de la red dañada y a la restitución del servicio eléctrico. Se estima que las tareas demandarán aproximadamente 4 horas desde el momento en que las cuadrillas puedan iniciar los trabajos en condiciones seguras. Solicitamos a los usuarios comprensión ante esta situación originada por causas ajenas a la operación de la empresa y recordamos la importancia de respetar las indicaciones de los organismos de emergencia que se encuentran trabajando en el lugar.

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