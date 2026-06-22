lunes 22 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de junio de 2026 - 21:45
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: SUSEPU intimó a EJESA por el corte de luz en 6 barrios

El organismo regulador pidió un informe detallado sobre las causas operativas y el funcionamiento del plan de contingencia de la distribuidora.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
SUSEPU.

SUSEPU.

    La Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) intimó a EJESA a brindar explicaciones detalladas por la interrupción del servicio eléctrico que afectó este lunes 22 a seis barrios de San Salvador de Jujuy y sectores cercanos. El inconveniente se registró aproximadamente a las 14.30.

    Lee además
    En Cuyaya un hombre amenazó a su familia con un arma y fue detenido (Foto ilustrativa)
    Policiales.

    Barrio Cuyaya: un hombre amenazó a su familia con un arma y fue detenido
    las quejas no cesan: vecinos de san salvador de jujuy vuelven a reclamar por las calles en mal estado video
    Críticas.

    Las quejas no cesan: vecinos de San Salvador de Jujuy vuelven a reclamar por las calles en mal estado

    SUSEPU pidió un informe detallado a EJESA

    El organismo regulador solicitó a la empresa distribuidora que informe de manera pormenorizada cuáles fueron las causas operativas que provocaron la interrupción del suministro eléctrico.

    Además, requirió precisiones inmediatas sobre la implementación del plan de contingencia dispuesto frente a la emergencia y los tiempos de respuesta registrados durante el inconveniente.

    El pedido busca determinar cómo actuó la empresa desde el momento en que se produjo la falla y cuáles fueron las medidas aplicadas para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

    Los barrios afectados por la interrupción

    Según informó SUSEPU, la interrupción alcanzó a usuarios residentes en:

    • Loteo Altos del Zapla.
    • Ampuap.
    • Loteo Modena.
    • Higuerillas.
    • Alto La Viña.
    • Bajo La Viña.

    El inconveniente también se extendió a sectores aledaños comprendidos dentro de la misma zona de cobertura eléctrica.

    Podrían aplicar sanciones económicas

    SUSEPU advirtió que, si EJESA no presenta argumentos técnicos o razones de fuerza mayor plenamente satisfactorias, se iniciarán las actuaciones sumariales correspondientes. Ese procedimiento podría derivar en la aplicación de sanciones pecuniarias contempladas en el marco legal y contractual vigente.

    Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

    Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

    Si querés, podés activar las notificaciones.

    Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

    Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
    Temas
    Seguí leyendo

    Barrio Cuyaya: un hombre amenazó a su familia con un arma y fue detenido

    Las quejas no cesan: vecinos de San Salvador de Jujuy vuelven a reclamar por las calles en mal estado

    En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada

    Terrenos sin desmalezar en San Salvador de Jujuy: analizan subir las multas

    Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este jueves

    Lo que se lee ahora
    Una estudiante jujeña brilló en una competencia dematemática video
    Jujuy.

    Una estudiante jujeña brilló en una competencia de matemática

    Por  Claudio Serra

    Las más leídas

    Pago del aguinaldo 
    Jujuy.

    Esta semana se paga el aguinaldo en Jujuy: las fechas confirmadas

    Mundial 2026.
    Deportes.

    Minuto a minuto del lunes 22 de junio en el Mundial 2026: el partido de Argentina y otros resultados

    A contramano por ruta 66 video
    Jujuy.

    Ruta 66: iban en moto, a contramano y consumiendo alcohol

    La formación de la Selección Argentina vs. Austria.
    Deportes.

    La formación de Argentina vs. Austria: un solo cambio en el segundo partido del Mundial 2026

    Milagro Sala
    Sociedad.

    Internaron a Milagro Sala tras sufrir una descompensación

    Lo destacado

    Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
    País.

    Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

    Por  Victoria Marín
    Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
    Primera Nacional.

    Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

    Por  Maria Eugenia Burgos
    Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
    Río Blanco.

    Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

    Por  Victoria Marín
    El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
    Iglesia.

    Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

    Por  Redacción de TodoJujuy
    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
    Devoción.

    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

    Por  Agustín Weibel