Confirmaron el decomiso de bienes por $685.000 millones a Cristina Fernández de Kirchner

La Corte Suprema dejó firme la actualización del decomiso en la Causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados: el monto pasó de $85.000 millones a $685.000 millones , una decisión que refuerza el avance de las medidas de ejecución patrimonial, incluido el remate de bienes.

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La orden de decomiso alcanza a un total de 111 bienes. El Tribunal Oral federal 2 ya puso en marcha el proceso de tasación de algunas de las propiedades ubicadas en el sur del país.

Cristina Kirchner saluda a la gente desde el balcón de su vivienda en San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria.

La resolución también rechazó de manera directa los planteos de nulidad y el pedido de suspensión de las actividades patrimoniales vinculadas al decomiso. El tribunal, además, resolvió en el mismo sentido el recurso presentado por Lázaro Báez, también condenado con sentencia firme a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Firmaron la decisión los tres jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. De esta forma fue rechazado el último recurso presentado por la ex presidenta sobre este punto de la ejecución.

La actualización del decomiso

El monto original del decomiso había sido actualizado de acuerdo con un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, y esa cifra es la que ahora quedó firme.

Lázaro Báez pidió mudarse en febrero de este año.

Por ese decomiso deben responder solidariamente todos los condenados. Entre ellos, quienes conservan bienes de magnitud son Cristina Kirchner, ya que los activos de Báez fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en la otra condena que recibió por lavado de dinero en la causa conocida como Ruta del Dinero K.

En la causa se investigó una maniobra defraudatoria desarrollada entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad. Según surge del expediente, esas obras fueron adjudicadas de manera sistemática al Grupo Austral, perteneciente a Báez, por miles de millones de pesos.