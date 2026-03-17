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17 de marzo de 2026 - 14:04
Deportes.

Confirmaron la fecha del amistoso de la Selección Argentina: cuándo y quién es el rival

El partido de la selección se disputará en Argentina y servirá como preparación para el Mundial, luego de la suspensión de la Finalissima.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Selección Argentina jugará un último partido en su casa y concentrará en el Predio Lionel Messi a menos de tres meses de su debut en el Mundial.

La Selección Argentina jugará un último partido en su casa y concentrará en el Predio Lionel Messi a menos de tres meses de su debut en el Mundial.

La Selección argentina ya tiene nuevo rival para la fecha FIFA de marzo. Tras la cancelación de la Finalissima ante España, la AFA confirmó que el equipo de Lionel Scaloni jugará un amistoso con Guatemala el próximo martes 31 de marzo en el país, aunque por ahora todavía no se informó el estadio.

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La noticia fue oficializada este martes y reordena el calendario de la Albiceleste a menos de tres meses del inicio del Mundial. Según comunicó la AFA, el plantel realizará una semana de entrenamientos en el país y cerrará esa preparación con el encuentro ante el seleccionado centroamericano.

El comunicado de la AFA sobre la agenda de la Selección argentina

Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala.

En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio.

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Por qué no se juega la Finalissima

El cambio de rival se dio después de la caída del partido que Argentina debía disputar con España, campeón de la Eurocopa, en una nueva edición de la Finalissima. Ese encuentro estaba programado inicialmente para el 27 de marzo en Qatar, pero fue cancelado por la tensión generada en Medio Oriente y la imposibilidad de acordar una fecha alternativa.

La AFA explicó en su comunicado que aceptó una propuesta para jugar en Italia, pero pidió mover la fecha al 31 de marzo. UEFA rechazó esa modificación y, al no haber acuerdo, el partido quedó oficialmente suspendido.

FINALISSIMA
Tras la cancelación de la Finalissima, la AFA confirmó que Argentina jugará un amistoso con Guatemala

Tras la cancelación de la Finalissima, la AFA confirmó que Argentina jugará un amistoso con Guatemala

Un rival distinto en la previa del Mundial

El amistoso con Guatemala aparece ahora como la única presentación confirmada de la Selección en esta ventana internacional. Aunque no tiene el peso simbólico ni competitivo de una Finalissima frente a España, le permitirá a Scaloni mantener actividad, probar variantes y seguir ajustando el equipo antes del Mundial.

En principio, todo indica que este amistoso se llevará a cabo en Buenos Aires, con la Bombonera como primera opción, pero todavía no está del todo descartada la chance de ir al Interior, ya que Rosario Central estaría haciendo fuerza para llevar el choque al Gigante.

Esto se debe a que el Monumental no estará disponible para esa fecha debido a que hay un recital ya programado de AC/DC. La legendaria banda australiana se presentará los días 23, 27 y justamente 31 de marzo, por lo que la habitual casa de la Selección está descartada de plano.

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