CONMEBOL - Copa Libertadores: Cerro Porteño vs Sporting Cristal Grupo G - Fecha 3

Un repaso por el historial de los últimos 4 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de abril, en el torneo Copa Libertadores 2003, y Cerro Porteño se llevó la victoria por 1 a 0.

Los coleros del grupo tienen que levantar su nivel para no quedar al margen de la disputa por avanzar de etapa. C. Porteño es tercero con 3 puntos. Sp. Cristal está último y no logró cosechar unidades.

Esteban Ostojich fue designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Cerro Porteño en CONMEBOL - Copa Libertadores 2025

Grupo G - Fecha 4: vs Palmeiras: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 5: vs Sporting Cristal: 13 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Bolívar: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Próximos partidos de Sporting Cristal en CONMEBOL - Copa Libertadores 2025

Grupo G - Fecha 4: vs Bolívar: 7 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 5: vs Cerro Porteño: 13 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Palmeiras: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Cerro Porteño y Sporting Cristal, según país

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7