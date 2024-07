Copa América 2024: habló Lionel Scaloni y dijo cómo está Lionel Messi

“ No siento que tengamos que hacer ‘el’ partido. Siento que todos estamos compitiendo al nivel de lo que se ve en la Copa América . Vimos lo que fue Brasil-Uruguay. A todos se nos hace difícil y, salvo la goleada de Colombia contra Panamá, no vimos un resultado tan abultado y el propio entrenador de Colombia dijo que el partido igual fue duro”, explicó el Gringo, de 46 años, quien acudió a la conferencia de prensa previa acompañado de Nicolás Tagliafico . “Nosotros no cambiamos y seguimos con la esencia”, añadió.

Respecto del equipo que pondrá en cancha, dejó una certeza: “Leo (Messi) está bien, se entrenó bien y mañana será parte del partido. Es fundamental para nosotros y con eso alcanza la respuesta” . El capitán de 37 años, actuó los 90 minutos en el 1-1 ante Ecuador luego de superar una distensión en el aductor derecho. No se lo notó al 100% de sus posibilidades, pero no se quiso perder el pleito y, tras un diálogo con el propio Scaloni y Daniel Martínez, médico de la delegación, saltó al campo.

El orientador fue tajante cuando le preguntaron si él tomaba la decisión de que el delantero del Inter Miami juegue o no. “El 99 por ciento de las veces está para jugar y nunca me pasó que no estaba para jugar. Es una decisión muy fácil porque es una conversación muy franca: ‘Estás para jugar?’ ‘Sí, estoy en condiciones’. Si él me dice que está en condiciones, ¿quién tendría dudas para ponerlo? Me hago responsable de eso. Sé lo que nos puede dar aún estando no en condiciones óptimas. No lo pondría en la cancha sabiendo que no nos puede dar un montón”, buscó cerrar cualquier polémica.

OTRAS DEFINICIONES DE SCALONI

¿Jugarán Messi y Di María juntos?

“Es una posibilidad que jueguen juntos. Ya lo han hecho, así que lo decidiremos en la práctica”.

La chance de que Julián Álvarez vuelva a la titularidad

“Cada delantero nos aporta gol y, del que le toque jugar, esperaremos eso”.

Cómo se le dice a Lautaro Martínez que puede no ser titular siendo el goleador de la Copa

“Nosotros ponemos al jugador y, si vemos que debe salir, hacemos el cambio. Al final siempre hablamos de equilibrio y es lo que siempre quiero de mis equipos. A Julián y a Lautaro les ha tocado salir. En el fútbol de hoy es normal que pasen estas cosas debido al nivel de futbolistas que hay. Lo importante es que los tenemos”.

El rendimiento del mediocampo en la Copa y los posibles cambios en el sector

lionel messi.png

“El nivel de juego del equipo es bueno en general. No es que jugamos bien porque los volantes juegan bien o lo hacemos mal porque ellos lo hacen así. Contra Canadá jugará el que mejor esté para el partido. Están todos en un buen nivel y parejos”.

Su análisis sobre Colombia, posible rival en la final -jugará la otra semi con Uruguay-

“Además de conocer a Néstor (Lorenzo) y de ser uno de mis entrenadores cuando estuvimos en la Copa del Mundo de 2006, está haciendo un gran trabajo y tiene ilusionado a todo el país. Eso es muy fuerte más allá de que juegan muy bien y que tienen grandes jugadores”.

¿Hay chance de que Dibu Martínez patee un penal?

“No me causa ni siquiera risa. Es arquero y queremos que siga atajando como lo está haciendo”.

Los cambios de entrenadores en otras selecciones que quedaron afuera de la competencia

“Es lo que toca en el fútbol y soy un agradecido de estar acá, porque en 2019 o antes no estábamos muy bien. Soy un agradecido porque si no me hubieran aguantado no estaría acá. El problema es saber cuándo un proceso termina o no. Es fundamental aguantar un proceso”.

¿Es más difícil la Copa América o la Eurocopa? La sorprendente propuesta del Gringo

“Para mí no es más difícil una que otra. Eso no quiere decir que nosotros podríamos ir a jugar en las semifinales de la Eurocopa y podríamos ganar, o viceversa. Me gustaría algún día que una selección europea pueda ser invitada a una Copa América y que una de acá haga lo mismo en la Eurocopa, aunque eso ya sería un Mundial”.

El hambre de gloria de La Scaloneta

“La meta siempre cuando jugamos torneos de este calibre es llegar hasta el final y jugar todos los partidos posibles. La cumplimos, llegamos a semifinales, y esperemos mañana cumplir la otra que es llegar a la final, y en cualquier caso debemos estar satisfechos, porque desde 2019 el equipo demostró que puede seguir compitiendo y han pasado muchísimas cosas en el medio para pensar que no íbamos a seguir compitiendo. El haber ganado y pensar que te podías aburguesar ha quedado demostrado que no es así y eso es lo que nos mantiene contentos e ilusionados”.

¿Las selecciones de la Conmebol son mejores que los de la Concacaf?

“No sé quién dice que hay mucha ventaja o diferencia. México estuvo a nada de pasar, creo que a un gol y ha estado en buen nivel. Son selecciones buenas y todo está equilibrado. Mismo Costa Rica, nosotros jugamos un amistoso y creo que en el primer tiempo fue complicado. El nivel es bueno, a la altura de Sudamérica, diría. Estados Unidos mismo hizo una buena Copa a pesar de que por matices después te podés quedar afuera”.

