Copa Sudamericana: Boca Juniors va por el pase a cuartos de final

Boca visita a Recoleta con el objetivo de asegurar su boleto a cuartos.

Boca Juniors enfrentará este martes a Recoleta de Paraguay con la intención de conseguir el resultado que le permita meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana , el segundo certamen continental de mayor relevancia a nivel clubes en América.

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El encuentro comenzará a las 19 horas y tendrá como escenario el Estadio Defensores del Chaco . La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium .

La organización designó al uruguayo Andrés Matonte como juez principal del encuentro, acompañado por su compatriota Leodán González , quien estará a cargo del VAR .

Con el resultado conseguido en el primer duelo, Boca parte con una clara ventaja y aparece como favorito para avanzar de ronda. En la ida, el conjunto argentino se impuso 3-1 , con los tantos de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores .

En la instancia anterior de la competencia, Boca logró superar los octavos de final frente a O'Higgins de Chile mediante una definición desde el punto penal, luego de una serie marcada por la paridad y la tensión.

A nivel doméstico, en cambio, el presente del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena es menos favorable. Tras cinco jornadas del Torneo Clausura, el conjunto de La Ribera permanece fuera de la zona que otorga un lugar en los playoffs.

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Para este compromiso, Boca no podrá contar con su capitán, Leandro Paredes, quien quedó descartado debido a una lesión muscular.

Del otro lado, Recoleta fue una de las revelaciones de la etapa de grupos. El conjunto paraguayo terminó en el primer puesto de su zona, por delante de dos equipos de peso del continente: Santos de Brasil y San Lorenzo.

Probables formaciones

Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar,Tomás Aranda;Leonel Flores, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.