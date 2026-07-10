Corte de agua en Alto Comedero desde esta noche: hasta qué hora y qué sectores

Corte de agua programado en Alto Comedero

Según informó Agua Potable de Jujuy, la interrupción del servicio en varios sectores de Alto Comedero comenzará a las 21:00 de este viernes y se extenderá hasta las 6:00 del sábado, mientras se realizan tareas para verificar el estado de las instalaciones y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Por qué se realizará el corte de agua La empresa explicó que recientemente se realizaron trabajos para reemplazar una curva de PEAD por una pieza de acero de alta resistencia. Luego de la intervención se detectaron pequeñas pérdidas, por lo que será necesario suspender temporalmente el suministro para efectuar controles.

Barrios y sectores afectados El corte alcanzará a los siguientes sectores de Alto Comedero:

14 Hectáreas

150 Hectáreas

Barrio Bicentenario

Barrio Tupac Amaru, etapas 4, 5, 6, 7 y 8

Barrio Navea

Los Manzanos

Nuevos Alisos

Jardín de los Alisos

El Ceibal

Las Alpacas

Aires del Campo

Perovic

Loteo Fin de Semana

La Arboleda Desde la empresa solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias y realizar una reserva de agua para cubrir las necesidades básicas durante el período de interrupción.

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