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10 de julio de 2026 - 18:41
Jujuy.

Corte de agua en Alto Comedero desde esta noche: hasta qué hora y qué sectores

Los usuarios de distintos sectores de Alto Comedero tendrán un corte programado del servicio de agua potable durante la noche de este viernes 10 de julio.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Corte de agua programado en Alto Comedero

Corte de agua programado en Alto Comedero

Según informó Agua Potable de Jujuy, la interrupción del servicio en varios sectores de Alto Comedero comenzará a las 21:00 de este viernes y se extenderá hasta las 6:00 del sábado, mientras se realizan tareas para verificar el estado de las instalaciones y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

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Por qué se realizará el corte de agua

La empresa explicó que recientemente se realizaron trabajos para reemplazar una curva de PEAD por una pieza de acero de alta resistencia. Luego de la intervención se detectaron pequeñas pérdidas, por lo que será necesario suspender temporalmente el suministro para efectuar controles.

Barrios y sectores afectados

El corte alcanzará a los siguientes sectores de Alto Comedero:

  • 14 Hectáreas
  • 150 Hectáreas
  • Barrio Bicentenario
  • Barrio Tupac Amaru, etapas 4, 5, 6, 7 y 8
  • Barrio Navea
  • Los Manzanos
  • Nuevos Alisos
  • Jardín de los Alisos
  • El Ceibal
  • Las Alpacas
  • Aires del Campo
  • Perovic
  • Loteo Fin de Semana
  • La Arboleda

Desde la empresa solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias y realizar una reserva de agua para cubrir las necesidades básicas durante el período de interrupción.

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