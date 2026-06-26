Corte de agua en Los Alisos: qué barrios están afectados

Los Alisos: reparan un acueducto y asisten con camiones cisterna (Foto ilustrativa)

El servicio de agua potable permanece interrumpido este viernes 26 de junio en distintos sectores de Los Alisos debido a una rotura detectada en un acueducto de 200 milímetros de PVC. Agua Potable de Jujuy informó que los trabajos de emergencia se extenderán hasta aproximadamente las 15 horas.

Las cuadrillas de la empresa se encuentran trabajando para reparar la falla y restablecer el suministro lo antes posible. Mientras duren las tareas, el servicio estará afectado de manera momentánea en barrios y establecimientos de la zona.

Zonas afectadas por el corte La interrupción del servicio comprende los siguientes sectores:

Barrio Nuevo Aliso.

El Jardín de Los Alisos.

Virgen del Rosario.

El Ceibal.

Escuela República del Perú. Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias y hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias hasta que finalicen los trabajos.

Asistencia mediante camiones cisterna Para acompañar a las familias alcanzadas por el corte, se coordinó un operativo especial con camiones cisterna. Las unidades recorrerán los barrios afectados para abastecer de agua a los vecinos y también asistirán a la Escuela República del Perú mientras continúe la interrupción. La normalización del servicio está prevista para después de las 15, una vez concluidas las tareas de reparación en el acueducto. Lo más importante El corte afecta a sectores de Los Alisos.

La interrupción se debe a una rotura en un acueducto.

Los trabajos se extenderán hasta aproximadamente las 15.

Cinco sectores están incluidos en el operativo.

Camiones cisterna asistirán a vecinos y a una escuela.

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