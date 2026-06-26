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26 de junio de 2026 - 09:33
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Corte de agua en Los Alisos: qué barrios están afectados

Una rotura en un acueducto afecta el servicio de agua en varios barrios de Los Alisos. Los trabajos se extenderán hasta las 15.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los Alisos: reparan un acueducto y asisten con camiones cisterna (Foto ilustrativa)

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Las cuadrillas de la empresa se encuentran trabajando para reparar la falla y restablecer el suministro lo antes posible. Mientras duren las tareas, el servicio estará afectado de manera momentánea en barrios y establecimientos de la zona.

Zonas afectadas por el corte

La interrupción del servicio comprende los siguientes sectores:

  • Barrio Nuevo Aliso.
  • El Jardín de Los Alisos.
  • Virgen del Rosario.
  • El Ceibal.
  • Escuela República del Perú.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias y hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias hasta que finalicen los trabajos.

Asistencia mediante camiones cisterna

Para acompañar a las familias alcanzadas por el corte, se coordinó un operativo especial con camiones cisterna.

Las unidades recorrerán los barrios afectados para abastecer de agua a los vecinos y también asistirán a la Escuela República del Perú mientras continúe la interrupción.

La normalización del servicio está prevista para después de las 15, una vez concluidas las tareas de reparación en el acueducto.

Lo más importante

  • El corte afecta a sectores de Los Alisos.
  • La interrupción se debe a una rotura en un acueducto.
  • Los trabajos se extenderán hasta aproximadamente las 15.
  • Cinco sectores están incluidos en el operativo.
  • Camiones cisterna asistirán a vecinos y a una escuela.

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