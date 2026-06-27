Costa de Marfil y Noruega se miden en un choque inédito en los 16avos del Mundial

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El duelo correspondiente a la llave 10 del Mundial se jugará el próximo martes 30 de junio a las 14:00 (hora Argentina).

El cruce enfrenta a dos selecciones que llegan con un buen impulso competitivo a la instancia eliminatoria, tras campañas de rendimiento sólido y momentos de alto nivel ofensivo en la fase de grupos. Será un enfrentamiento sin historia previa entre ambos combinados.

Costa de Marfil logró una histórica clasificación tras finalizar en la segunda posición del Grupo E. En su recorrido sumó triunfos importantes como el 2-0 ante Curazao, además de una victoria clave 1-0 frente a Ecuador, aunque también sufrió una derrota ajustada 2-1 ante Alemania.

Con este rendimiento, el conjunto africano consiguió avanzar de fase en su cuarta participación mundialista, consolidando su presencia en la élite tras sus anteriores apariciones en 2006, 2010 y 2014.

En tanto, Noruega avanzó desde el Grupo I mostrando una de sus principales armas: la capacidad de gol. Registró triunfos de peso como el 4-1 ante Irak y el 3-2 frente a Senegal, aunque cayó 4-1 ante Francia en un duelo exigente. El seleccionado europeo disputa su cuarta Copa del Mundo, regresando tras 28 años de ausencia. Ya había participado en 1938, 1994 y 1998, destacando especialmente en Estados Unidos y Francia, donde alcanzó los octavos de final en ambas ediciones. Horario Costa de Marfil y Noruega, según país Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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