Cristina Fernández de Kirchner fue operada con éxito de apendicitis y permanece internada
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue operada con éxito de un cuadro de apendicitis y permanecerá internada al menos durante esta noche en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, según confirmaron fuentes médicas.
Desde su entorno señalaron que los médicos acudieron inicialmente a su domicilio y, tras una evaluación clínica, consideraron necesario realizar estudios más exhaustivos en un centro de mayor complejidad, lo que derivó en su internación.
El parte médico emitido por el sanatorio detalló que Cristina Kirchner fue sometida durante la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada. Según el informe, la evolución postoperatoria es favorable y no se registran complicaciones hasta el momento.
El Otamendi es el centro de salud al que la expresidenta recurre habitualmente ante emergencias médicas. En 2021 se sometió allí a una histerectomía, mientras que en 2012, cuando aún ejercía la presidencia, fue intervenida quirúrgicamente por un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral. Un año más tarde, se le practicó una cirugía por una colección subdural crónica en la Fundación Favaloro.
Cristina Kirchner, de 72 años, cumple actualmente prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, tras la condena en la causa Vialidad. Hasta el momento, lleva 192 días bajo esa modalidad, con visitas restringidas, uso obligatorio de tobillera electrónica y límites en la duración de sus reuniones.
En los últimos días, la Justicia autorizó un pedido de su defensa para que pueda acceder y permanecer durante dos horas en la terraza del edificio, como parte de las condiciones de su detención.