Cristina Fernández de Kirchner fue operada con éxito de apendicitis y permanece internada

De acuerdo con la información oficial difundida por la institución, la exmandataria había presentado dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo , motivo por el cual se decidió su traslado y posterior intervención quirúrgica, previa autorización judicial.

Desde su entorno señalaron que los médicos acudieron inicialmente a su domicilio y, tras una evaluación clínica , consideraron necesario realizar estudios más exhaustivos en un centro de mayor complejidad, lo que derivó en su internación.

El parte médico emitido por el sanatorio detalló que Cristina Kirchner fue sometida durante la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada. Según el informe, la evolución postoperatoria es favorable y no se registran complicaciones hasta el momento .

Mientras tanto, en las inmediaciones del Sanatorio Otamendi, dirigentes políticos y militantes permanecen realizando una vigilia en señal de acompañamiento . Entre las banderas desplegadas, una de las consignas más visibles fue: “Nunca caminarás sola”.

image La vigilia frente al Sanatorio Otamendi

El Otamendi es el centro de salud al que la expresidenta recurre habitualmente ante emergencias médicas. En 2021 se sometió allí a una histerectomía, mientras que en 2012, cuando aún ejercía la presidencia, fue intervenida quirúrgicamente por un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral. Un año más tarde, se le practicó una cirugía por una colección subdural crónica en la Fundación Favaloro.

Cristina Kirchner, de 72 años, cumple actualmente prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, tras la condena en la causa Vialidad. Hasta el momento, lleva 192 días bajo esa modalidad, con visitas restringidas, uso obligatorio de tobillera electrónica y límites en la duración de sus reuniones.

En los últimos días, la Justicia autorizó un pedido de su defensa para que pueda acceder y permanecer durante dos horas en la terraza del edificio, como parte de las condiciones de su detención.