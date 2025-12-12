Cristina Kirchner criticó el aumento de la inflación: "¿En serio todo marcha de acuerdo al plan?"

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comunicó ayer que la inflación de noviembre llegó al 2,5% , un índice que, según la expresidenta Cristina Kirchner , se produce después de lo que calificó como “el ajuste más severo registrado en la historia reciente de Argentina”.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X , la exmandataria cuestionó la gestión económica del presidente Javier Milei y del titular de Economía, Luis Caputo , y sostuvo que este registro inflacionario ocurre en un marco de recortes en salarios, jubilaciones, inversión en obra pública y transferencias a las provincias, sumado a la aprobación de un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 20 mil millones de dólares .

En su mensaje, CFK destacó que, a pesar del alcance de los ajustes y del respaldo financiero internacional, el consumo se desploma y se registran cierres de industrias y comercios . La exmandataria cuestionó con ironía la marcha del programa económico oficial al plantear: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.

Asimismo, recordó la situación de hace diez años, señalando que en noviembre de 2015 , al término de su segundo mandato, la inflación reportada por el llamado ‘IPC Congreso’ , que según ella reflejaba el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires bajo la administración de Mauricio Macri , era menor a la actual .

Cristina Kirchner subrayó en su publicación: “En noviembre del 2015, la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”.

En su balance, la exmandataria resaltó que durante su administración los sueldos y jubilaciones eran los más altos de Latinoamérica, se distribuían computadoras a estudiantes secundarios, medicamentos a jubilados, pensiones y tratamientos para personas con discapacidad, y se desarrollaban lanzamientos de satélites al espacio.

Cristina Kirchner agregó en su publicación una crítica dirigida a “los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre)”, en alusión a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes habían difundido el índice hace diez años.

Inflación: el detalle por rubros y presión de precios regulados en noviembre

La inflación de noviembre mostró un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes previo, que había sido del 2,3%. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual del 31,4%, mientras que en lo que va del año acumula 27,9%. Para el cierre del año y durante 2026, se prevé que las subas de precios regulados sigan presionando el indicador.

Según los datos publicados por el Indec, el sector con mayor incremento durante noviembre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 3,4%, seguido por Transporte con 3%. En cambio, las categorías con menores subas fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

En lo que respecta a los precios regulados, la variación alcanzó 2,9%, por encima del promedio general. Esto se debe a que el Gobierno autorizó en noviembre un ajuste promedio de 3,8% en tarifas de luz y gas, y casi 10% en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por su parte, los bienes estacionales mostraron un incremento mínimo de 0,4%, mientras que el IPC núcleo, que excluye regulados y estacionales, registró una suba de 2,6%.