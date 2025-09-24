miércoles 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 07:35
MLS

DC United vs Philadelphia Union: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Philadelphia Union se mide ante DC United en el estadio Audi Field el sábado 27 de septiembre a las 20:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

A partir de las 20:30 (hora Argentina) el próximo sábado 27 de septiembre, Philadelphia Union visita a DC United en el estadio Audi Field, por el duelo correspondiente a la semana 30 de la MLS.

Así llegan DC United y Philadelphia Union

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de DC United en partidos de la MLS

DC United recibió un duro golpe y cayó 2 a 3 ante su rival Inter Miami. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 empatados. Ha recibido 7 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Philadelphia Union en partidos de la MLS

Philadelphia Union llega triunfante luego de ver caer a New England Revolution con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 8 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 26 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Philadelphia Union se impuso por 3 a 0.


Fechas y rivales de DC United en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 31: vs Charlotte FC: 4 de octubre - 15:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Atlanta United: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Philadelphia Union en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 31: vs New York City FC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Charlotte FC: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario DC United y Philadelphia Union, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

