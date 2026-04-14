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14 de abril de 2026 - 10:22
Personas.

¿De qué murió el periodista Julio Ricardo?

El comunicador, recordado por su sociedad con Marcelo Araujo en Fútbol Para Todos, murió a los 87 años. Los motivos de su deceso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
De qué murió el histórico periodista Julio Ricardo.

De qué murió el histórico periodista Julio Ricardo.

El destacado periodista deportivo Julio Ricardo —nombre artístico de Julio López Batista— murió este lunes 13 de abril a los 87 años, luego de atravesar un deterioro en su estado de salud vinculado a su edad. Su partida ocurre a poco tiempo del fallecimiento de otro referente del rubro, Marcelo Araujo, con quien compartió dupla en Fútbol para Todos.

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Julio Ricardo falleció a sus 87 años.

Murió Julio Ricardo: las causas de su fallecimiento

Si bien su familia no difundió un diagnóstico preciso sobre las causas de su muerte, trascendió que Julio Ricardo estaba internado en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, a raíz de un cuadro de salud delicado.

El periodista arrastraba antecedentes cardíacos y, con el paso del tiempo, había sido sometido a cuatro procedimientos mínimamente invasivos —angioplastias con colocación de stent— realizados por el doctor Luis de la Fuente.

Su muerte se dio luego de un tiempo en el que su estado físico se encontraba debilitado, en línea con su avanzada edad. Con el correr de las horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida de colegas y seres cercanos.

Murió Julio Ricardo.

Con una larga trayectoria en los medios, se destacó como comentarista de fútbol junto a José María Muñoz en Radio Rivadavia y con Marcelo Araujo en la TV Pública. También tuvo un rol protagónico como conductor tanto en radio como en televisión.

En noviembre de 2024, Ricardo fue distinguido en la Legislatura porteña como personalidad destacada del periodismo deportivo argentino.

Murió Julio Ricardo.

El rol de la política en la vida de Julio Ricardo

Más allá de su trayectoria en los medios, Julio Ricardo también incursionó en la actividad política, donde se desempeñó como militante y funcionario dentro del peronismo. De acuerdo a sus propias definiciones, encaró ese rol con la misma mesura que caracterizó su trabajo periodístico.

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