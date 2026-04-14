Murió el guitarrista de los Enanitos Verdes a los 64 años: ¿Qué le pasó?

El mundo del rock nacional vive un momento de conmoción tras conocerse la muerte de Felipe Staiti , reconocido guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes , a los 64 años . El artista murió este lunes por la tarde en el Hospital Italiano de Mendoza , donde permanecía internado debido a problemas de salud .

La noticia, confirmada por personas de su círculo íntimo , generó un fuerte impacto y múltiples mensajes de despedida en la escena cultural y musical. Uno de los primeros en manifestarse tras la noticia fue Diego Gareca , secretario de Cultura de Mendoza , quien lo despidió con un mensaje cargado de emoción.

“ Con enorme dolor despedimos a Felipe Staiti , un artista extraordinario de nuestra provincia y protagonista clave del desarrollo del rock mendocino . La cultura local pierde a uno de sus guitarristas más talentosos e insustituibles ”, señaló, reflejando la huella que dejó a lo largo de más de 40 años .

El guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, Felipe Staiti, falleció a los 64 años en Mendoza tras complicaciones de salud.

Nacido el 29 de agosto de 1961 en Mendoza , Staiti se acercó a la música desde temprana edad . Con apenas nueve años ingresó al Instituto Cuyano de Cultura Musical , donde inició su formación y llegó a crear su primera composición, “ Canoa ”. Ese interés inicial por el arte fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en una trayectoria firme y significativa dentro del rock argentino .

En su etapa juvenil, motivado por el sonido de bandas como Deep Purple, creó su primera banda, Esencia Natural, una experiencia que funcionó como antesala del proyecto que lo haría conocido. El momento clave llegó en noviembre de 1979, cuando se sumó a Marciano Cantero y Daniel Piccolo para formar Los Enanitos Verdes. Los tres, oriundos de Mendoza, tenían en común su paso por un coro parroquial, donde ya habían intentado incorporar influencias del rock, aunque sin demasiada repercusión en ese entonces.

Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, confirmó la muerte de de Felipe Staiti de Los Enanitos Verdes.

Salto a la fama y la consolidación de un clásico del rock

La consagración a nivel nacional se produjo en 1984, cuando el grupo se presentó en el Festival de La Falda y fue distinguido como Grupo Revelación. Ese hito marcó el comienzo de un recorrido que cruzó fronteras y posicionó a Los Enanitos Verdes como una de las bandas más influyentes del rock en español. Temas como “Lamento boliviano”, “La muralla verde” y “Te vi en un tren” no solo definieron una etapa, sino que continúan siendo escuchados por nuevas generaciones.

A lo largo de su trayectoria, Staiti sobresalió no solo por su labor en la guitarra, sino también por su faceta como autor y cantante. Su impronta y sensibilidad sonora lo convirtieron en un referente del género, tanto en el país como en distintos puntos de Latinoamérica. Su huella artística quedó reflejada en una banda que supo sostener su identidad con el paso de los años, adaptándose a diferentes momentos sin resignar su esencia.

Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, Staiti asumió el liderazgo y la voz principal de Los Enanitos Verdes, manteniendo el legado del grupo.

En septiembre de 2022, el grupo atravesó un momento muy difícil tras el fallecimiento de Marciano Cantero, su histórica voz. Desde entonces, Staiti pasó a ocupar un lugar protagónico, tanto en lo artístico como en lo personal. Con el desafío de mantener viva la historia de la banda, decidió asumir el rol de cantante principal sin dejar de lado la guitarra.

El desafío de continuar sin Cantero y una nueva etapa

El grupo volvió a los escenarios en diciembre de 2022 con un recital en el Dodger Stadium de Los Ángeles, donde distintos artistas invitados participaron en las voces. Más tarde, en febrero de 2023, dijeron presente en la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, marcando su reencuentro con el público argentino sin la presencia de Cantero. Con el correr del tiempo, Staiti tomó plenamente el liderazgo de la banda, junto al baterista Jota Morelli y el bajista Guillermo Vadalá, dando inicio a una nueva etapa que incluyó presentaciones en el exterior.

La salud de Felipe Staiti se vio afectada por una infección bacteriana en México y su condición de celíaco, lo que lo llevó a una prolongada internación.

No obstante, en los últimos años su estado de salud empezó a resentirse. A finales de 2024, luego de una gira por Latinoamérica para celebrar los 40 años del primer álbum del grupo, sufrió una infección bacteriana en México. Ese cuadro, sumado a su condición de celíaco, provocó una fuerte deshidratación que lo obligó a permanecer internado durante un mes. El artista llegó a bajar 15 kilos y atravesó una recuperación compleja, que involucró tanto lo físico como la rehabilitación de su voz.

Aun frente a esos contratiempos, Staiti continuaba activo y con iniciativas en desarrollo. Entre sus próximos objetivos figuraba una gira por Estados Unidos junto al grupo español Hombres G, programada para mediados de 2026.

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años.

Paralelamente, Los Enanitos Verdes avanzaban en la producción de un disco de grandes éxitos con participaciones de artistas locales e internacionales, una propuesta orientada a reinterpretar sus canciones más emblemáticas.

Su muerte ocurre en un contexto significativo para la banda, que hacía poco había alcanzado una marca histórica: “Lamento boliviano” superó las mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en el primer tema del rock argentino en lograr ese número. Ese hito evidenciaba no solo la vigencia del grupo, sino también la proyección internacional de su música.