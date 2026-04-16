Del General Belgrano al Leganés: un jujeño dio el salto a España

El futbolista jujeño Valentín Daje dio un gran paso en su carrera deportiva al incorporarse al CD Leganés de España , luego de su último paso por General Belgrano , club que forma parte de la Liga Jujeña de Fútbol.

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Desde muy chico estuvo ligado a este deporte y a los 19 años , el juvenil decidió apostar de lleno por su crecimiento futbolístico y logró superar las pruebas que le abrieron la puerta para comenzar una nueva etapa en el fútbol europeo. Su llegada al club español representa un avance importante en su recorrido, después de haber pasado por varios clubes de la Liga Jujeña.

Desde General Belgrano expresaron su satisfacción por haber acompañado este proceso y destacaron el esfuerzo del jugador para alcanzar esta oportunidad en el exterior.

“Nos llena de orgullo haber sido parte de su camino, acompañando y gestionando su llegada a Madrid, confiando siempre en su talento, compromiso y proyección”, publicaron desde la institución.

Además, remarcaron que este presente de Daje es consecuencia del trabajo sostenido y de su determinación para seguir creciendo dentro del fútbol.

“Estos logros no son casualidad: son el resultado del trabajo, la constancia y la convicción de ir siempre por más”, señalaron.

En el mismo mensaje, el club también le dedicó unas palabras por este nuevo desafío: “@valentinsdaje, te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y experiencia en el exterior. Sabemos que vas a representarnos de la mejor manera, dentro y fuera de la cancha”.

Valentin Daje - General Belgrano

Una nueva etapa en España

El arribo de Valentín Daje al Leganés, equipo de la segunda división de España, marca un momento especial tanto para el jugador como para el fútbol jujeño, que vuelve a tener representación en el exterior a través de un joven que apostó por su sueño.

El desafío ahora será adaptarse a una nueva realidad, fuera de la familia, los amigos, con otro ritmo de competencia y la posibilidad de seguir formándose en una estructura profesional del fútbol español.