Dep. Riestra vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Defensa y Justicia y Dep. Riestra se enfrentarán en el estadio Guillermo Laza el próximo jueves 29 de enero desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del Apertura.

Así llegan Dep. Riestra y Defensa y Justicia Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura Dep. Riestra viene de caer por 0 a 1 frente a Boca Juniors.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura Defensa y Justicia igualó 0-0 ante Aldosivi en la jornada anterior..

De los últimos 3 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Defensa y Justicia se llevó la victoria por 1 a 0.

Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Barracas Central: 1 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Estudiantes: 9 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Newell`s: 16 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Huracán: 21 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Vélez: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Estudiantes: 2 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Newell`s: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Vélez: 13 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Belgrano: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Platense: 24 de febrero - 17:00 (hora Argentina) Horario Dep. Riestra y Defensa y Justicia, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

