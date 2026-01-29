A Defensa y Justicia no le sobró nada, pero venció a Dep. Riestra por 1 a 0

Este jueves, el Halcón se impuso como visitante ante los Malevos por la fecha 2 del Apertura. Fue en el minuto 28 del primer tiempo cuando Rubén Botta hizo que el Halcón anotara el único gol del encuentro.

Por la fecha 3, San Lorenzo recibirá a Central Córdoba (SE)

Por la fecha 3 se enfrentarán Boca Juniors y Newell`s

El mejor jugador del partido fue Rubén Botta. El centrocampista de Defensa y Justicia marcó 1 gol.

Cristopher Fiermarín se destacó también en el estadio Guillermo Laza. El portero de Defensa y Justicia se lució al atajar 3 disparos.

El técnico de Riestra, Gustavo Benítez, propuso una formación 5-3-2 con Ignacio Arce en el arco; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri y Pedro Ramírez en la línea defensiva; Jonatan Goitía, Pablo Monje y Antony Alonso en el medio; y Alexander Díaz y Jonathan Herrera en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Cristopher Fiermarín bajo los tres palos; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez y Samuel Lucero en defensa; Ayrton Portillo, Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas y Rubén Botta en la mitad de cancha; y Abiel Osorio y Juan Bautista Miritello en la delantera.

Hernán Mastrángelo fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Guillermo Laza.

El próximo partido de los Malevos en el campeonato será como visitante ante Barracas Central, mientras que el Halcón recibirá a Estudiantes.

Cambios en Dep. Riestra

45' 2T - Salieron Pedro Ramírez por Gabriel Obredor y Miguel Ángel Barbieri por Rodrigo Gallo

65' 2T - Salieron Alexander Díaz por Nicolás Benegas y Nicolás Sansotre por Rodrigo Sayavedra

77' 2T - Salió Facundo Miño por Leonardo Landriel

Amonestados en Dep. Riestra:

31' 1T Facundo Miño (Reiteración de faltas), 32' 1T Pablo Monje (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 38' 1T Miguel Ángel Barbieri (Conducta antideportiva), 43' 1T Ignacio Arce (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 24' 2T Jonatan Goitía (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Defensa y Justicia

35' 1T - Salió Juan Bautista Miritello por Mateo Aguiar

68' 2T - Salieron Rubén Botta por Juan Manuel Gutiérrez y Mateo Aguiar por Julián López

92' 2T - Salió Abiel Osorio por Nazareno Roselli

93' 2T - Salió Aarón Molinas por Elías Pereyra

Amonestados en Defensa y Justicia:

21' 2T Mateo Aguiar (Conducta antideportiva), 25' 2T David Martínez (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 44' 2T Juan Manuel Gutiérrez (Demorar el juego)

