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19 de junio de 2026 - 12:57
Deportes.

Achraf Hakimi irá a juicio en Francia por una denuncia de violación

La Justicia francesa confirmó que el futbolista marroquí enfrentará un juicio oral por una denuncia presentada en 2023. El jugador niega los hechos

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Achraf Hakimi irá a juicio en Francia por una denuncia de violación

Achraf Hakimi irá a juicio en Francia por una denuncia de violación

La Justicia de Francia confirmó que el futbolista marroquí Achraf Hakimi deberá enfrentar un juicio oral por una denuncia de violación presentada en 2023. La decisión fue ratificada por el Tribunal de Apelación de Versalles, que consideró que la investigación reunió elementos suficientes para que la causa avance a una nueva etapa judicial.

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El actual defensor del Paris Saint-Germain y capitán de la selección de Marruecos atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera fuera de las canchas. La resolución judicial llegó mientras el jugador participa del Mundial 2026 como una de las principales figuras de su seleccionado.

La denuncia generó repercusión internacional desde su presentación y mantuvo al futbolista bajo investigación durante más de tres años.

Qué resolvió la Justicia francesa

La decisión del Tribunal de Apelación de Versalles ratificó la continuidad del proceso judicial y abrió el camino para la realización de un juicio oral. Los magistrados analizaron las pruebas reunidas durante la investigación y concluyeron que existen elementos para que el caso sea debatido ante la Justicia.

Por el momento no trascendió una fecha para el inicio del juicio. Sin embargo, la resolución marca un avance importante dentro de una causa que recibió atención mediática tanto en Francia como en otros países.

Desde el entorno del futbolista remarcaron que la apertura de un juicio no representa una condena ni una declaración de culpabilidad.

La denuncia contra Achraf Hakimi

La causa se originó tras la denuncia de una joven que aseguró haber sufrido una agresión sexual en la vivienda del jugador durante un encuentro ocurrido en 2023.

Según su relato, ambos se conocieron a través de Instagram y luego acordaron verse personalmente. La denunciante sostuvo que durante esa reunión sufrió actos sin su consentimiento.

Tras la presentación judicial, la investigación avanzó con la toma de declaraciones, el análisis de pruebas y diferentes medidas ordenadas por la Justicia francesa.

La mujer también brindó entrevistas a medios locales en las últimas semanas y manifestó su intención de llegar a juicio para exponer públicamente su versión de los hechos.

hakimi irá a juicio

La postura del futbolista

Achraf Hakimi rechazó las acusaciones desde el inicio de la causa y sostuvo en reiteradas oportunidades que los hechos denunciados no ocurrieron.

El futbolista afirmó que espera la instancia judicial porque considera que allí podrá presentar todos los elementos de su defensa. Su representación legal también cuestionó diferentes aspectos de la investigación y aseguró que el jugador mantiene su inocencia.

La defensa señaló además que la notoriedad pública del deportista influyó en la repercusión que alcanzó el caso en medios de comunicación y redes sociales.

Un proceso que comenzó en 2023

La imputación formal contra Hakimi se produjo en marzo de 2023. Desde entonces, el futbolista permaneció bajo control judicial mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

Durante este período, el defensor continuó su carrera profesional tanto en el Paris Saint-Germain como en la selección de Marruecos, donde se consolidó como una de las figuras más importantes del plantel.

La confirmación del juicio representa uno de los pasos más relevantes dentro de la causa y mantiene el foco sobre uno de los futbolistas africanos más reconocidos del mundo.

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