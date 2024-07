Ángel Di María: su esposa reveló los motivos del retiro en la Selección Argentina

En una emotiva entrevista con Ángel Responde, Jorgelina expresó su angustia ante la partida de su esposo de la Selección: "No imagino la Selección sin Ángel, sinceramente, y no porque sea Ángel" . Según relató, Di María tomó la decisión de retirarse en su mejor momento, queriendo evitar repetir la experiencia dolorosa de ser apartado del equipo, como sucedió anteriormente.

Diseño sin título (6).jpg

"Yo al principio le decía: 'No podés dejar ahora que estás re bien y que la gente te quiere. Ahora no dejes'. Y me dijo: 'No, me quiero ir así, bien'. No quería que le pase lo de la otra vez, que lo dejaron de convocar", explicó Jorgelina desde Miami, donde la familia se encuentra expectante ante el partido crucial.

Di María, quien tiene 36 años, comprende que es el momento adecuado para dar paso a las nuevas generaciones de talentos emergentes en Argentina. "Él también está grande y sabe que vienen chicos en su lugar que lo hacen muy bien entonces sabe decir hasta acá y tiene razón. Fue muy inteligente la decisión de decir 'me voy bien'. Al final tiene razón, no se merece irse de otra manera", afirmó Jorgelina.

El futuro inmediato de Ángel Di María

En cuanto al futuro del jugador, Jorgelina reveló que Di María ha pausado cualquier decisión sobre su carrera después de la Copa América, centrando su energía únicamente en el torneo. Las ofertas han empezado a llegar nuevamente, pero Jorgelina enfatizó que la decisión será tomada con la familia en mente, especialmente por el bienestar de sus hijas.

di maria - copa america 2021.jpg

"No es pavada. La gente sabe la mitad, pasaron cosas que no se saben. Decida lo que decida, voy a ir atrás de él", concluyó Jorgelina, subrayando su apoyo incondicional a las decisiones de su esposo, quien ha demostrado ser un líder dentro y fuera del campo de juego.

Con la final de la Copa América a la vuelta de la esquina, Argentina y el mundo del fútbol se preparan para despedir a una leyenda, agradeciendo los años de entrega de Ángel Di María con la camiseta albiceleste.