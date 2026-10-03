Argentina goleó a Burkina Faso en el segundo amistoso internacional

La Selección Argentina enfrentó este sábado a Burkina Faso en el Estadio Más Monumental, en un nuevo compromiso correspondiente a la fecha FIFA de octubre.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni salió a la cancha con el objetivo de continuar con su preparación y sumar minutos de competencia de cara a los próximos desafíos internacionales.

El encuentro se disputó ante una importante presencia de público en el estadio de River Plate, donde los hinchas acompañaron al seleccionado argentino.

El partido comenzó con Argentina buscando asumir el protagonismo y generar situaciones frente al arco rival. Burkina Faso, por su parte, intentó mantener el orden y aprovechar los espacios para avanzar en el campo.

A medida que transcurrieron los minutos, el seleccionado argentino fue encontrando alternativas para acercarse al área y generar peligro.

Los goles del partido:

3' PT – Lautaro Martínez: marcó de rebote tras fallar el penal. 8' PT – Diallo (en contra): convirtió en contra tras una jugada de Julián Álvarez. 12' PT – Prestianni: anotó su primer gol en la Selección Mayor, tras una asistencia de Lautaro. 35' PT – Nico Paz: definió mano a mano después de recibir un pase largo de Mac Allister. 36' PT – Julián Álvarez: empujó la pelota tras una gran jugada colectiva y asistencia de Prestianni. 12′ ST – Franco Mastantuono: definió mano a mano tras la cesión de Lautaro Martínez. 48′ ST – Giuliano Simeone: marcó de cabeza tras un centro preciso de Valentín Barco.



El desarrollo del encuentro tuvo diferentes momentos y permitió a Scaloni evaluar variantes dentro del equipo, mientras Argentina buscó sostener el control del partido.

El resultado y lo que viene

La Selección Argentina tuvo una noche de fiesta en el Monumental y goleó 7-0 a Burkina Faso. Lautaro Martínez, Diallo en contra, Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Mastantuono y Giuliano Simeone marcaron los goles. Fue la mayor goleada de la Albiceleste en esta fecha FIFA e igualó la máxima del ciclo Scaloni.

El seleccionado tendrá ahora otro compromiso en esta ventana internacional. Argentina enfrentará a Benín el martes 6 de octubre desde las 20, nuevamente en el Estadio Más Monumental.

El encuentro será el segundo partido del conjunto argentino durante esta fecha FIFA y permitirá cerrar la serie de compromisos previstos para esta etapa.

La despedida de Lionel Messi

Aunque Lionel Messi no participa de este partido ante Burkina Faso, toda la atención también está puesta en lo que ocurrirá el martes 6 de octubre. Ese día, el capitán volverá a vestir la camiseta argentina por última vez, en el amistoso frente a Benín.

El partido de despedida comenzará a las 20, también en el Monumental, y las entradas se encuentran agotadas. La AFA prepara una jornada especial para homenajear al futbolista, que cerrará su etapa con la Selección después de más de dos décadas.