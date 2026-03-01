domingo 01 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de marzo de 2026 - 21:17
Liga Profesional

Argentinos Juniors saca agónico empate ante Barracas Central con gol de Ryoga Kida

Todo lo que dejó el duelo entre Argentinos Juniors y Barracas Central: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Argentinos Juniors y Barracas Central se encuentran en la fecha 8
BsAs (DataFactory)
Argentinos Juniors saca agónico empate ante Barracas Central con gol de Ryoga Kida
BsAs (DataFactory)

Nadie logró sacar ventaja en el Semillero del Mundo, en el empate a 1 gol entre El Bicho y Barracas C., en la fecha 8 del Apertura.

Lee además
instituto se quedo con las manos vacias ante union y perdio por 2 a 1

Instituto se quedó con las manos vacías ante Unión y perdió por 2 a 1
triunfo 2-0 de rosario central ante newell`s por el clasico rosarino

Triunfo 2-0 de Rosario Central ante Newell`s por el clásico rosarino

Fue Rodrigo Insúa quien dio la ventaja a Barracas Central en el minuto 9 de la primera mitad; sin embargo, Ryoga Kida igualó el marcador en el minuto 44 de la segunda mitad.

El protagonismo de Ryoga Kida lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Argentinos Juniors mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 2 veces al arco contrario.

Otro de los futbolistas clave en el Semillero del Mundo fue Marcelo Miño. El arquero de Barracas Central tuvo un gran rendimiento frente a Argentinos Juniors debido a que atajó 7 disparos.

El entrenador de Argentinos, Nicolás Diez, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Brayan Cortés en el arco; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto en la línea defensiva; Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Alan Lescano y Lautaro Giaccone en el medio; y Leandro Fernández y Diego Porcel en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Rubén Insúa se plantaron con una estrategia 5-3-2 con Marcelo Miño bajo los tres palos; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini y Rodrigo Insúa en defensa; Tomás Porra, Dardo Miloc y Iván Tapia en la mitad de cancha; y Jhonatan Candia y Facundo Bruera en la delantera.

El partido en el Semillero del Mundo fue dirigido por el árbitro Leandro Rey Hilfer.

Por la próxima fecha, el Bicho visitará a Gimnasia. Por otro lado, Barracas C. recibirá a Banfield.

Cambios en Argentinos Juniors
  • 55' 2T - Salieron Lautaro Giaccone por Ryoga Kida y Leandro Fernández por Facundo Jainikoski
  • 69' 2T - Salieron Leandro Lozano por Gabriel Florentín y Alan Lescano por Iván Morales
  • 75' 2T - Salió Sebastián Prieto por Emiliano Viveros
Amonestado en Argentinos Juniors:
  • 39' 2T Gabriel Florentín (Conducta antideportiva)

Cambios en Barracas Central
  • 45' 2T - Salió Damián Martínez por Rafael Barrios
  • 64' 2T - Salió Jhonatan Candia por Norberto Briasco
  • 71' 2T - Salió Iván Tapia por Iván Guaraz
  • 87' 2T - Salió Tomás Porra por Gastón Campi
Amonestados en Barracas Central:
  • 24' 1T Nicolás Demartini (Conducta antideportiva) y 45' 1T Facundo Bruera (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Instituto se quedó con las manos vacías ante Unión y perdió por 2 a 1

Triunfo 2-0 de Rosario Central ante Newell`s por el clásico rosarino

River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

Atlético Tucumán y Racing Club se encuentran en la fecha 8

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy derroto a quilmes en el 23 de agosto
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto

Por  Federico Franco

Las más leídas

Pila Sleive de niña video
Tristeza.

Quién era Pila Sleive: la conductora jujeña que fue emblema del deporte, la cultura y alegría

Falleció Pila Sleive, la histórica conductora jujeña video
Luto.

Falleció Pila Sleive, la histórica conductora jujeña

Paro docente - Foto archivo. video
Reclamo.

Paro nacional docente: gremios jujeños confirmaron que adhieren

Donald Trump dijo que las operaciones contra Irán podrían durar casi un mes
EN VIVO.

Donald Trump dijo que las operaciones contra Irán podrían durar casi un mes

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel