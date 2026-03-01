Argentinos Juniors saca agónico empate ante Barracas Central con gol de Ryoga Kida

Nadie logró sacar ventaja en el Semillero del Mundo, en el empate a 1 gol entre El Bicho y Barracas C., en la fecha 8 del Apertura.

Fue Rodrigo Insúa quien dio la ventaja a Barracas Central en el minuto 9 de la primera mitad; sin embargo, Ryoga Kida igualó el marcador en el minuto 44 de la segunda mitad.

El protagonismo de Ryoga Kida lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Argentinos Juniors mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 2 veces al arco contrario.

Otro de los futbolistas clave en el Semillero del Mundo fue Marcelo Miño. El arquero de Barracas Central tuvo un gran rendimiento frente a Argentinos Juniors debido a que atajó 7 disparos.

El entrenador de Argentinos, Nicolás Diez, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Brayan Cortés en el arco; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto en la línea defensiva; Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Alan Lescano y Lautaro Giaccone en el medio; y Leandro Fernández y Diego Porcel en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Rubén Insúa se plantaron con una estrategia 5-3-2 con Marcelo Miño bajo los tres palos; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini y Rodrigo Insúa en defensa; Tomás Porra, Dardo Miloc y Iván Tapia en la mitad de cancha; y Jhonatan Candia y Facundo Bruera en la delantera.

El partido en el Semillero del Mundo fue dirigido por el árbitro Leandro Rey Hilfer.

Por la próxima fecha, el Bicho visitará a Gimnasia. Por otro lado, Barracas C. recibirá a Banfield.

Cambios en Argentinos Juniors

55' 2T - Salieron Lautaro Giaccone por Ryoga Kida y Leandro Fernández por Facundo Jainikoski

69' 2T - Salieron Leandro Lozano por Gabriel Florentín y Alan Lescano por Iván Morales

75' 2T - Salió Sebastián Prieto por Emiliano Viveros

Amonestado en Argentinos Juniors:

39' 2T Gabriel Florentín (Conducta antideportiva)

Cambios en Barracas Central

45' 2T - Salió Damián Martínez por Rafael Barrios

64' 2T - Salió Jhonatan Candia por Norberto Briasco

71' 2T - Salió Iván Tapia por Iván Guaraz

87' 2T - Salió Tomás Porra por Gastón Campi

Amonestados en Barracas Central:

24' 1T Nicolás Demartini (Conducta antideportiva) y 45' 1T Facundo Bruera (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)