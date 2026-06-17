Doble oro para el jujeño Pablo González en el Torneo Nacional de atletismo

Pablo González ganó dos medallas de oro en el Torneo Nacional Paraolímpico de Atletismo Juvenil COPAR 2026 , que se desarrolló el fin de semana pasado en la ciudad de Buenos Aires. El atleta jujeño tuvo una destacada actuación en las instalaciones del CENARD.

Distinción. Atletismo: Adrián Gaspar fue elegido como el atleta del año 2025

Deportes. Atletismo jujeño en alza: récord de chicos en la pista y un ledesmense rumbo al Sudamericano Escolar

González compitió en la categoría juvenil , correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009, y logró quedarse con el primer lugar en dos pruebas: 100 metros llanos y salto en largo.

El deportista obtuvo la medalla de oro en los 100 metros llanos , donde registró una marca de 13.06. Además, volvió a subirse a lo más alto del podio en salto en largo, con una marca de 4 metros.

Doble oro para el jujeño Pablo González en el Torneo Nacional de atletismo Doble oro para el jujeño Pablo González en el Torneo Nacional de atletismo

La competencia reunió a jóvenes atletas de distintas provincias en un torneo de alto rendimiento, con pruebas adaptadas y una fuerte exigencia deportiva.

Una participación con guía en pista de atletismo

Pablo González es no vidente y durante la competencia estuvo acompañado por Kevin Carrizo, quien ofició como su guía en la prueba de pista.

Su desempeño en Buenos Aires representa un logro importante para el deporte adaptado jujeño y suma una nueva alegría para el atletismo provincial.