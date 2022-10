Australia, a favor de los derechos laborales y diversidad sexual en Qatar. 

Mat Ryan, arquero y capitán del equipo, manifestó que “hay valores universales que deberían definir el fútbol: valores como el respeto, la dignidad, la confianza y el valor. Cuando representamos a nuestra nación, aspiramos a encarnar estos valores”.

Por su parte, el mediocampista Denis Genreau, remarcó que, tanto él como sus compañeros, apoyan “plenamente los derechos de las personas LGTBI+”. “Pero en Qatar la gente no es libre de amar a la persona que elija. Abordar estas cuestiones no es fácil y no tenemos todas las respuestas”, agregó el joven nacido en Francia y que representa a los “Socceroos”.

https://twitter.com/Socceroos/status/1585378130533183488 A message from the Socceroos. pic.twitter.com/Sd2R6ej8kK — Socceroos (@Socceroos) October 26, 2022

Además, el combinado australiano pide a Qatar que deje “un legado que perdure” implementando reformas más contundentes en favor del respeto de las comunidades sexualmente diversas y los trabajadores inmigrantes. “Esto debería incluir la creación de un centro de recursos para inmigrantes, soluciones efectivas para aquellos a los se les ha negado sus derechos y la despenalización de todas las relaciones entre personas del mismo sexo”, remarcó el también mediocampista Jackson Irvine.

Además, la Federación Australiana de Fútbol emitió un comunicado este jueves en el que reconoce que, si bien Qatar implementó “reformas legislativas y tiene progresos significativos”, espera que las autoridades del país cumplan con la promesa de garantizar la seguridad de la comunidad LGTBI+ después del Mundial.

“Como el deporte más multicultural, diverso e inclusivo de nuestro país, creemos que todo el mundo debería poder sentirse seguro y ser verdaderamente como es”, reza el comunicado de la Federación, en alusión al Mundial de Qatar 2022, donde se espera que los capitanes de varias selecciones europeas lleven un brazalete con los colores arcoíris y la inscripción “Un solo amor”.

Varias selecciones usarán un brazalete con los colores arcoíris

Varias federaciones europeas confirmaron que sus capitanes vestirán cintas multicolores por la inclusión y contra la discriminación durante el Mundial de Qatar 2022, país donde la homosexualidad está prohibida por la ley.

Los brazaletes ya comenzarán a ser usados durante las citas de esta semana y la próxima de la UEFA Nations League. Los capitanes que llevarán adelante esta medida son Harry Kane de Inglaterra, Hugo Lloris de Francia, Manuel Neuer de Alemania, Kevin De Bruyne de Bélgica, Van Dijk de los Países Bajos, Kasper Schmeichel de Dinamarca, Gareth Bale de Gales y Granit Xhaka de Suiza. Aunque Noruega y Suecia no estarán en la cita mundialista, se sumarán a la decisión y lucirán durante estos partidos.

La cinta tiene un corazón con seis bandas de colores y la inscripción “One Love”. Además, Kane explicó a través de un comunicado la razón detrás de esta medida. “Como capitanes nos desafiaremos los unos a los otros en el campo, pero haremos frente común contra todas las formas de discriminación”, dijo el jugador de la Selección de Inglaterra.

Además, Robert Lewandowski vestirá un brazalete con los colores de la bandera ucraniana, como forma de solidarizarse con su par en plena invasión de Rusia. La cinta fue un regalo por parte de Andriy Shevchenko, el ex goleador y entrenador de Ucrania hasta el mes pasado.