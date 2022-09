Belgrano de Córdoba vuelve a la primera división

Embed #NacionalEnTyCSports ¡GOL de @Belgrano! Joaquín Susvielles le rompió el arco a Ramírez y le da la victoria al pirata que está mas cerca del ascenso. Seguí el encuentro EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/Qx5s8PxAxv pic.twitter.com/XTQlG2Tpop — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 25, 2022

Cómo se jugará el reducido 2022

Los doce equipos que terminen entre el segundo y el décimo tercer puesto de la Primera Nacional 2022 disputarán el Torneo Reducido por el segundo ascenso. Instituto, San Martín de Tucumán, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, All Boys, Estudiantes de Buenos Aires y Almagro ya tienen una plaza asegurada en el Reducido. Mientras que Estudiantes de Río Cuarto, Chacho For Ever, Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Riestra y San Martín de San Juan son los otros que por ahora se suman a la lista.