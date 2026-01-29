jueves 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 - 21:24
Liga Profesional

Belgrano y Tigre se repartieron los puntos en un 1 a 1

Todo lo que dejó el duelo entre Belgrano y Tigre: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Belgrano vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Belgrano y Tigre se repartieron los puntos en un 1 a 1
BsAs (DataFactory)

En el estadio Gigante de Alberdi, Belgrano y el Matador sellaron un empate a 1 en el duelo por la fecha 2 del Apertura

El equipo de Belgrano empezó en desventaja con un gol convertido por David Romero en el minuto 16 del segundo tiempo, pero logró igualar la puntuación con el delantero Lautaro Gutierrez en el minuto 37 de la misma etapa.

Lautaro Gutierrez se ganó los aplausos con su brillante definición a los 37 minutos del segundo tiempo. El delantero comenzó la jugada por la banda izquierda y llegando al área grande disparó hacía el arco. La pelota se metió por el palo derecho de Felipe Zenobio.

Un remate de Elías Cabrera terminó en el palo a los 61 minutos del segundo tiempo y Tigre perdió su chance de ponerse en ventaja.

Lautaro Gutierrez tuvo una gran actuación. El atacante de Belgrano brilló al convertir 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue David Romero. El atacante de Tigre brilló al convertir 1 gol.

El DT de Belgrano, Ricardo Zielinski, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Thiago Cardozo en el arco; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca en la línea defensiva; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli y Juan Velázquez en el medio; y Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Diego Dabove salió con una disposición táctica 4-4-2 con Felipe Zenobio bajo los tres palos; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez en defensa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes y Elías Cabrera en la mitad de cancha; y Ignacio Russo y David Romero en la delantera.

Andrés Merlos fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Belgrano enfrentará de visitante a Argentinos Juniors, mientras que el Matador jugará de local frente a Racing Club.

Cambios en Belgrano
  • 56' 2T - Salió Francisco González Metilli por Franco Vázquez
  • 66' 2T - Salieron Leonardo Morales por Alcides Benitez, Federico Ricca por Adrián Spörle y Emiliano Rigoni por Ramiro Hernándes
  • 71' 2T - Salió Juan Velázquez por Lautaro Gutierrez
Amonestados en Belgrano:
  • 1' 2T Federico Ricca (Conducta antideportiva) y 42' 2T Lisandro López (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Tigre
  • 64' 2T - Salieron David Romero por Alfio Oviedo y Elías Cabrera por Sebastián Medina
  • 77' 2T - Salieron Ignacio Russo por Santiago López y Jabes Saralegui por Joaquín Mosqueira
  • 84' 2T - Salió Joaquín Laso por Ramón Arias
Amonestado en Tigre:
  • 4' 2T David Romero (Insultar o desaprobar al árbitro)

