Florencia Quiñones , ex defensora que marcó su primer gol profesional en Boca fue designada como nueva entrenadora del equipo femenino del club. Esta decisión se produce después de que J orge Martínez fuera destituido de su cargo por una denuncia de abuso sexual realizada por la jefa de prensa del equipo, Florencia Marco. Quiñones sustituirá a Martínez como entrenador del equipo femenino .

Luego de retirarse del fútbol en 2021, la ex jugadora, que marcó un importante gol en un Superclásico ante River, se ha dedicado a entrenar a las selecciones Sub 15 y Sub 17 del seleccionado argentino junto a Christian Meloni. Ahora, a los 36 años, tendrá la oportunidad de dirigir al equipo Xeneize como entrenadora principal, marcando su primera gran oportunidad en este rol.