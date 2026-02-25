jueves 26 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 10:59
Liga Profesional

Independiente vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

La previa del choque de Independiente ante Central Córdoba (SE), a disputarse en la Caldera del Diablo el sábado 28 de febrero desde las 20:00 (hora Argentina).

Independiente vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Independiente recibirá a Central Córdoba (SE), en el marco de la fecha 8 del Apertura, el próximo sábado 28 de febrero a partir de las 20:00 (hora Argentina), en la Caldera del Diablo.

Así llegan Independiente y Central Córdoba (SE)

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Independiente sacó un empate por 1 en su visita a Gimnasia (Mendoza). En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

Central Córdoba (SE) viene de derrotar a Talleres con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 3 goles y le han convertido 3 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el marcador favoreció a Independiente con un marcador de 2-0.


Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs San Lorenzo: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Unión: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Instituto: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Talleres: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Defensa y Justicia: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Dep. Riestra: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Estudiantes: 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente y Central Córdoba (SE), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

