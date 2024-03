Ciudad de Nieva prueba jugadores de 18 y 19 años

Ciudad de Nieva prueba jugadores Ciudad de Nieva prueba jugadores

La Liga define

La Liga Jujeña de Fútbol define en estas horas cuándo comenzará el torneo inicial. La intención del Consejo Directivo era arrancar el viernes 22, algo que parece difícil ya que todavía no hay acuerdo en algunos puntos claves de disputa.

Además, las instituciones no presentaron en su totalidad los requisitos que demanda la institución madre del fútbol local. También se debate cómo se jugará el torneo de divisiones menores, y sobre todo la controversia está centrada en la forma de disputa del fútbol femenino.

Los cambios

El torneo tendría un formato similar a la Copa de la Liga, con dos zonas de 10 equipos cada una, una fecha de clásicos con emparejamientos. Clasificará a los primeros cuatro de cada zona y el resto jugará un minitorneo para ingresar a otras competencias.

El Cruce había propuesto cambios en las categorías liguistas masculinas, moción finalmente aprobada, que incluía mantener la disputa de los encuentros y crear las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19. La Primera y Reserva del fútbol femenino se seguirán jugando.

Uno de los cambios más significativos que se implementarán, será al que involucra a los partidos del fútbol masculino y femenino de Primera. En el 2023 el horario central lo ocupaban los encuentros de los hombres, y el partido preliminar lo jugaban las mujeres. Esta vez se alternarán en el horario central.