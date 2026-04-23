Con un acto inaugural especial en el Estadio Federación de Básquet , comenzaron los Juegos Escolares e Intercolegiales 2026 , de los cuales participaron más de dos mil estudiantes del nivel primario y secundario . La propuesta cuenta con 100 instituciones.

El evento contó con la presencia de las mascotas de los colegios participantes que dieron la nota de color de la jornada con un show muy especial. En el acto protocolar alumnos entonaron el Himno Nacional en lengua de señas y alumnos del Centro de Educación Terapéutico IDEA realizaron una muestra de folclore.

Juegos Escolares: “Espacio para compartir y sentir”

Se trata de alumnos de las siete regiones de Jujuy que serán parte de distintas disciplinas deportivas como fútbol y básquetbol, pero también yoga y recreos activos. “Estos espacios debemos fomentar y garantizar a nuestros jóvenes para que puedan compartir, sentir y dejar de lado los dispositivos electrónicos”, dijo la ministra de educación, Daniela Teseira.

“Necesitamos que el deporte no sea visto como competencia, sino que se sientan contenidos, protegidos y puedan vivenciar en su máxima expresión”, dijo la responsable del departamento de deportes y educación física, profesora Laura Alberti.

Comenzaron los Juegos Escolares e Intercolegiales 2026 Comenzaron los Juegos Escolares e Intercolegiales 2026

Acuerdo entre Educación y la Federación de Básquet

Además de la inauguración del evento deportivo, se realizó la firma del convenio entre el Ministerio de Educación de la provincia y la Federación Jujeña de Básquet, con el fin de promover la reciprocidad para el uso del estadio.