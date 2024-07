Cómo es el Hard Rock Stadium de Miami: Argentina busca un nuevo título.

En ese sentido, tiene la particularidad de que se ubica en medio del circuito callejero donde se corre la máxima categoría del automovilismo desde hace algunos años: en las instalaciones se arma el Paddock, con los VIPs, partes de los boxes y demás.

Fue fundado en 1987 y desde ese tiempo hasta ahora tuvo siete nombres diferentes, el primero de ellos fue “Joe Robbie Stadium” nombre del primer dueño del campo.

Desde entonces pasó por múltiples transformaciones y nombres a lo largo de los años, desde ser conocido como Pro Player Stadium, Dolphin Stadium, y Sun Life Stadium, hasta su actual denominación en 2016, cuando la cadena de restaurantes Hard Rock adquirió los derechos de nombre.

image.png

A lo largo del torneo, el inmueble albergó el duelo del Grupo C entre Uruguay y Panamá el 23 de junio, cotejo que culminó con una goleada charrúa por 4-1. Luego, el 29 de junio en actividad del Grupo A, la ‘Albiceleste’ se vio las caras con Perú y pese a no contar con Lionel Messi en la cancha, no tuvieron mayor inconveniente para imponerse 2-0 a la ‘Bicolor´.

En 2026, el Hard Rock Stadium también formará parte de la Copa Mundial de la FIFA: será sede de cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final, otro de los cuartos de final y otro por el tercer puesto.

En un tema ajeno al deporte, en octubre de este año, los fanáticos de Taylor Swift podrán verla en acción como parte de The Eras Tour.

Preocupación por el campo de juego del Hard Rock Stadium de Miami

Hay una preocupación: recién en estas horas, es decir en los días previos a la final, volverán a poner la nueva grama de pasto natural, justamente uno de los puntos por los que se quejó Scaloni en el debut en Atlanta.

El césped se retiró tras el partido de Argentina y Perú porque el sábado pasado el cantante Feid brindó un recital.

Maristela Kuhn, ingeniera agrónoma de la CONMEBOL y quien estuvo a cargo del cuidado de los terreno de juego para la Copa América 2024, expresó que “esperamos que esté en excelentes condiciones; las mismas en las que estaba en el primer partido”.

El pronóstico extendido según varios sitios especializados indican que para el próximo domingo a la noche se estima un clima nublado, con temperaturas de aproximadamente 29º grados y una humedad del 80%.