Con hat-trick de Idan Toklomati, Charlotte FC goleó a Inter Miami 3-0

Charlotte FC le ganó con claridad a Miami por 3-0 el partido jugado este sábado correspondiente a la semana 28 de la MLS. Idan Toklomati dejó su huella con dos goles de jugada y otro de penal. El reloj marcaba el minuto 33 del primer tiempo cuando el jugador abrió la cuenta. Sin dar tregua al portero rival, continuó su festín al minuto 2 de la segunda parte. Sentenció el destino del partido cuando iban 39’ de la misma mitad.
El delantero de Inter Miami Lionel Messi desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 31 del primer tiempo.
Idan Toklomati tuvo una gran actuación. El atacante de Charlotte FC brilló al convertir 3 goles, patear 3 veces y dar 11 pases correctos.
También tuvo buen desempeño Kerwin Vargas. El volante de Charlotte FC realizó 29 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 2 veces.
El DT de Charlotte FC, Joseph Miles, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Kristijan Kahlina en el arco; Jahkeele Marshall-Rutty, Adilson Malanda, Tim Ream y Nathan Byrne en la línea defensiva; Kerwin Vargas, Ashley Westwood y Djibril Diani en el medio; y Brandt Bronico, Idan Toklomati y Wilfried Zaha en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Javier Mascherano salió con una disposición táctica 4-4-2 con Óscar Ustari bajo los tres palos; Ian Fray, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón y Jordi Alba en defensa; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets y Telasco Segovia en la mitad de cancha; y Lionel Messi y Tadeo Allende en la delantera.
Sergii Boiko fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Charlotte FC enfrentará de visitante a New York City FC, mientras que Miami jugará de local frente a Atlanta United.
Cambios en Charlotte FC
- 74' 2T - Salió Brandt Bronico por Pep Biel
- 81' 2T - Salió Kerwin Vargas por Liel Abada
- 90' 2T - Salió Idan Toklomati por Tyger Smalls
Amonestados en Charlotte FC:
- 42' 1T Brandt Bronico (Insultar o desaprobar al árbitro) y 9' 2T Jahkeele Marshall-Rutty (Conducta antideportiva)
Cambios en Inter Miami
- 55' 2T - Salió Yannick Bright por Noah Allen
- 69' 2T - Salieron Ian Fray por Marcelo Weigandt y Telasco Segovia por Daniel Pinter
Amonestados en Inter Miami:
- 21' 1T Ian Fray (Conducta antideportiva), 10' 2T Telasco Segovia (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 21' 2T Tomás Avilés (Conducta antideportiva) y 33' 2T Marcelo Weigandt (Conducta antideportiva)
Expulsado en Inter Miami:
- 34' 2T Tomás Avilés (Roja por doble amarilla)
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.