13 de septiembre de 2025 - 22:42
MLS

Con hat-trick de Idan Toklomati, Charlotte FC goleó a Inter Miami 3-0

Todo lo que dejó el duelo entre Charlotte FC y Inter Miami: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la MLS.

Se enfrentan Charlotte FC e Inter Miami por la semana 28
BsAs (DataFactory)
Con hat-trick de Idan Toklomati, Charlotte FC goleó a Inter Miami 3-0
BsAs (DataFactory)

Charlotte FC le ganó con claridad a Miami por 3-0 el partido jugado este sábado correspondiente a la semana 28 de la MLS. Idan Toklomati dejó su huella con dos goles de jugada y otro de penal. El reloj marcaba el minuto 33 del primer tiempo cuando el jugador abrió la cuenta. Sin dar tregua al portero rival, continuó su festín al minuto 2 de la segunda parte. Sentenció el destino del partido cuando iban 39’ de la misma mitad.

El delantero de Inter Miami Lionel Messi desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 31 del primer tiempo.

Idan Toklomati tuvo una gran actuación. El atacante de Charlotte FC brilló al convertir 3 goles, patear 3 veces y dar 11 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Kerwin Vargas. El volante de Charlotte FC realizó 29 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 2 veces.

El DT de Charlotte FC, Joseph Miles, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Kristijan Kahlina en el arco; Jahkeele Marshall-Rutty, Adilson Malanda, Tim Ream y Nathan Byrne en la línea defensiva; Kerwin Vargas, Ashley Westwood y Djibril Diani en el medio; y Brandt Bronico, Idan Toklomati y Wilfried Zaha en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Javier Mascherano salió con una disposición táctica 4-4-2 con Óscar Ustari bajo los tres palos; Ian Fray, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón y Jordi Alba en defensa; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets y Telasco Segovia en la mitad de cancha; y Lionel Messi y Tadeo Allende en la delantera.

Sergii Boiko fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Charlotte FC enfrentará de visitante a New York City FC, mientras que Miami jugará de local frente a Atlanta United.

Cambios en Charlotte FC
  • 74' 2T - Salió Brandt Bronico por Pep Biel
  • 81' 2T - Salió Kerwin Vargas por Liel Abada
  • 90' 2T - Salió Idan Toklomati por Tyger Smalls
Amonestados en Charlotte FC:
  • 42' 1T Brandt Bronico (Insultar o desaprobar al árbitro) y 9' 2T Jahkeele Marshall-Rutty (Conducta antideportiva)

Cambios en Inter Miami
  • 55' 2T - Salió Yannick Bright por Noah Allen
  • 69' 2T - Salieron Ian Fray por Marcelo Weigandt y Telasco Segovia por Daniel Pinter
Amonestados en Inter Miami:
  • 21' 1T Ian Fray (Conducta antideportiva), 10' 2T Telasco Segovia (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 21' 2T Tomás Avilés (Conducta antideportiva) y 33' 2T Marcelo Weigandt (Conducta antideportiva)

Expulsado en Inter Miami:
  • 34' 2T Tomás Avilés (Roja por doble amarilla)

