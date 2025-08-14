jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 09:08
Primera Nacional.

Confirmaron día y horario para el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte

AFA confirmó las próximas fechas de la Primera Nacional y quedó establecido cuándo jugará Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
gimnasia de jujuy central norte de salta

Se disputan las últimas fechas de la Primera Nacional y a Gimnasia de Jujuy le restan partidos clave en la Zona B. Entre ellos, el clásico ante Central Norte de Salta, que ya tiene fecha confirmada: según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el encuentro será el domingo 31 de agosto.

Día y horario del clásico entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte

El clásico del norte será correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional. El encuentro que disputarán Gimnasia de Jujuy y el Cuervo, está previsto por la AFA para el domingo 31 de agosto, desde las 16 horas, en el estadio 23 de Agosto.

Antes de este cruce, los dirigidos por Matías Módolo recibirán a Chaco For Ever y luego visitarán a Almirante Brown.

image

Gimnasia de Jujuy no recibirá visitantes ante Central Norte de Salta

Tiempo atrás, el presidente del club, Walter Morales, confirmó que no aceptarán hinchada visitante para el clásico del norte. Y fue tajante: “Les vamos a mostrar que llenamos la cancha”.

“Nosotros tenemos la flexibilidad de que otros equipos traigan gente cuando coordinamos con dirigentes que nos piden tribuna. Pero en este caso no vamos a habilitar sector visitante”, explicó el titular del Lobo.

image

Cómo le fue al Lobo en el último clásico ante Central Norte

El último partido entre el Lobo y el Cuervo terminó a favor de los jujeños. En el Estadio Padre Ernesto Martearena, los dirigidos por Matías Módolo vencieron 2-1 a Central Norte.

Los goles fueron marcados por Luciano Ferreyra para los locales, mientras que Tiago Banega (en contra) y Diego Lopez sellaron la victoria para Gimnasia de Jujuy.

image

Así es el camino de Gimnasia de Jujuy: las fechas decisivas en la Zona B

La Primera Nacional comienza a transitar su etapa de definición de cara al cierre de la temporada 2025. En este contexto, restan apenas ocho partidos por disputarse antes del inicio del Reducido. En ese marco, los próximos rivales de Gimnasia de Jujuy serán:

  • Fecha 27: Chaco For Ever (L)
  • Fecha 28: Almirante Brown (V)
  • Fecha 29: Central Norte de Salta (L)
  • Fecha 30: Gimnasia de Mendoza (V)
  • Fecha 31: Chicago (V)
  • Fecha 32: Agropecuario (L)
  • Fecha 33: San Telmo (V)
  • Fecha 34: Chacarita (L)

