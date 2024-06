Copa América: Argentina espera a su rival para cuartos de final

Los Reggae Boyz continúan sin registro de victorias en la historia del certamen. Tuvieron un saldo de 8 derrotas (7 sin convertir) en sus 3 ediciones disputadas (Chile 2015, USA 2016 y 2024). Jamaica es uno de los 2 seleccionados de CONCACAF que aún no logró victorias en la historia de la Copa América (junto a Haití).}

Venezuela ganó 2 partidos consecutivos por segunda vez en su historia (la anterior fue 1-0 ante Uruguay y Jamaica en 2016). La Vinotinto nunca pudo alcanzar 3 triunfos en fila en el certamen continental. Es la 5° vez que el seleccionado logró superar la instancia de grupos de la Copa América. Venezuela logró anotar en cada uno de sus duelos ante rivales de CONCACAF en la competencia.

El delantero Salomón Rondón cumplirá 20 presencias y alcanzará el registro histórico de Juan Arango, el venezolano con más apariciones en el torneo. Michael Antonio anotó el primer gol para Jamaica en la historia de la Copa América (su seleccionado necesitó 8 encuentros para su primer grito en el torneo).

Venezuela vs. Jamaica: probables formaciones

Venezuela: Rafael Romo; Alexander González, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Miguel Navarro; Jhonder Cádiz, José Martínez, Eduard Bello, Yangel Herrera, Yeferson Soteldo; y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Jamaica: Jahmali Waite; Dexter Lembikisa, Di’Shon Bernard, Joel Latibeaudiere, Ethan Pinnock, Greg Leigh; Bobby Decordova-Reid, Kasey Palmer; Shamar Nicholson, Michail Antonio y Demarai Gray. DT: Heimir Hallgrimsson.

México busca el protagonismo perdido

México y Ecuador protagonizarán su 6° enfrentamiento en la Copa América, esta vez en el State Farm Stadium, Phoenix. El combinado de la CONMEBOL obtuvo 3 victorias, 1 empate, 1 derrota y lo eliminó las 2 veces que lo enfrentó en fase final (en semifinales de Ecuador 1993 y en cuartos de final de Bolivia 1997). La única victoria de la Tri fue en el último duelo: 2-1 (Miler Bolaños y Enner Valencia; Raúl Jiménez) en el Grupo A de Chile 2015. Se vieron las caras en la semifinal de 1993, en donde Ecuador fue el anfitrión. En aquella ocasión, los mexicanos dejaron en el camino a los ecuatorianos tras imponerse 2-0 con tantos de Jesús Ramírez y Hugo Sánchez para avanzar a la gran final contra Argentina.

México ganó 2 de los últimos 5 partidos en Copa América, ambos frente a Jamaica (2-0 en 2016 y 1-0 en 2024). No consigue la victoria ante un rival de la CONMEBOL desde el 3-1 a Uruguay en el debut de la edición 2016. En las 10 participaciones anteriores, en 8 ocasiones clasificó a los cuartos de final, en 5 alcanzó las semifinales, mientras que en 2 oportunidades llegó a la final. Las mejores presentaciones fueron en las ediciones de Ecuador 1993 y Colombia 2001 cuando accedió al duelo definitivo por el título y finalizó como subcampeón.

Ecuador ganó 3 de los últimos 26 partidos en el certamen sudamericano, siempre ante representantes de la CONCACAF (2-1 vs. México en Chile 2015, 4-0 vs. Haití en USA 2016 y 3-1 vs. Jamaica en USA 2024). En sus últimas 12 presentaciones, la Tri logró clasificar a cuartos de final en 4 oportunidades (1993, 1997, 2016 y 2021).

México vs. Ecuador: probables formaciones

México: Julio González; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga; Uriel Antuna, Luis Romo, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Julián Quiñones; y Santiago Giménez. DT: Jaime Lozano.

Ecuador: Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo; John Yeboah, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento; Kevin Rodríguez. DT: Félix Sánchez Bas.