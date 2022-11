Cristiano Ronaldo habló sobre la muerte de su hijo: qué dijo. 

Sobre ese momento trágico, Cristiano expresó que “cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema... es difícil. Georgina y yo tuvimos momentos difíciles, porque no entendíamos por qué nos pasaba esto. Era muy complicado entender lo que estaba pasando en ese momento. El fútbol no para, teníamos muchas competiciones. Fue el momento más difícil que hemos sufrido, especialmente Gio”.

“A veces trato de explicarles a mi familia e incluso mis amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer”, siguió Cristiano, cuya hija, Bella Esmeralda, nació sana.

Tristeza El crack de la Selección de Portugal reveló que guarda las cenizas del pequeño. Twitter

Por último, el delantero reveló que mantiene las cenizas de su hijo en su casa, justo al lado de las de su padre fallecido en 2005. Sobre eso, CR7 comentó que “son algo que quiero tener por el resto de mi vida y no tirarlas en el océano. Están al lado de las cenizas de mi papá. Tengo una pequeña capilla en mi casa, tengo a mi papá y a mi hijo ahí”.

Problemas en el vestuario de la Selección de Portugal

Las bombas de Cristiano Ronaldo aún conmocionan a todos en Manchester United: apuntó contra la dirigencia y Erik ten Hag.“Me sentí traicionado”, expresó. Al día siguiente, se reencontró con Bruno Fernandes en la concentración con la selección de Portugal para el Mundial de Qatar 2022. Y el saludo llamó la atención.

El astro portugués y el mediocampista protagonizaron un frío saludo, en un reencuentro que pareció incómodo para ambos futbolistas luego de las fuertes declaraciones de CR7 contra las autoridades y el entrenador de los Red Devils. Todo quedó registrado en un video que compartió la Federación Portuguesa.

En medio del gran revuelo que generaron las repercusiones de sus dichos, el astro portugués aterrizó en su país natal y se puso a disposición del entrenador Fernando Santos. Realizó ejercicios de campo y luego pasó por el gimnasio, en busca de llegar de la mejor manera al que será su quinto Mundial. Antes de viajar a Qatar, Portugal jugará un amistoso con Nigeria para despedirse de su gente este jueves a las 15.45 en el estadio Alvalade.