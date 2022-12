Cristiano Ronaldo jugará en Al-Nassr en 2023

El ex Manchester United arribará a su nuevo equipo que se encuentra queriendo volver a recuperar el terreno perdido en la liga. Actualmente está lejos del primer nivel mundial. Ronaldo de esta manera comenzará un lógico retroceso en su carrera deportiva, la cual viene acompañada de un descenso en su nivel individual en el Mundial, que le valieron duros cuestionamientos en su país

Al-Nassr cuenta con la dirección técnica por el francés Rudi García y compartirá el vestuario al cántabro Álvaro González. El defensor arribó al fútbol saudí el último verano luego de finalizar su período en Francia. También figuran el arquero colombiano Ospina, que acabó su contrato con Napoli y aceptó la propuesta saudí.

image.png

El conflictivo final con Manchester United

La partida de Cristiano Ronaldo de Manchester United tuvo lugar después de que el técnico, Erik ten Hag, no lo tenga en cuenta para el equipo titular y luego de una nota con Piers Morgianoan, en la que el jugador portugués manifestó que el entrenador de Países Bajos no lo respeta.

“Pienso que él no me da el respeto que merecería”, dijo. “Tal vez es bueno para el Manchester y probablemente sea bueno para mí también el abrir un nuevo capítulo”, indicó Cristiano. “Probablemente, pero no lo sé”.

El técnico no había considerado a CR7 en su alineación y lo había obligado a entrenarse distanciado del grupo respecto del resto del plantel, después de que se negó a ingresar como suplente ante el Tottenham. “No tengo su respeto, porque él no lo muestra. Ésa es probablemente la razón por la que me marché en el partido ante Tottenham...”, expresó Cristiano.

image.png

Así, de mutuo acuerdo y mientras se está jugando la Copa del Mundo 2022 en Qatar, las dos partes publicaron comunicados en los que comunicaron que Ronaldo ya no integra el Manchester United.

“Tras las conversaciones mantenidas con el Manchester United, hemos acordado mutuamente terminar nuestro contrato antes de tiempo. Amo al Manchester United y amo a los aficionados, eso nunca cambiará. Sin embargo, siento que es el momento adecuado para buscar un nuevo reto”, informó Cristiano.

Por su lado, el United dio a conocer un escueto comunicado que decía: “Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo y de manera inmediata. El club agradece su inmensa contribución durante sus dos períodos en Old Trafford”.