Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1: los detalles. 

Las prácticas comenzarán este viernes 13 de septiembre, mientras que la carrera se llevará a cabo el domingo 15 desde las 8 horas argentinas.

El piloto de 21 años, a bordo del Williams FW46 Mercedes, continuará compitiendo en el resto de la temporada 2024 en reemplazo a Logan Sargeant, tras la decisión de la escudería inglesa de apostar por el joven talento.

Tras su presentación en la F1, Franco declaró que “estoy muy contento y digiriendo todo, me duele mucho el cuerpo. Me ayudaron a progresar rápidamente. Ahora de golpe hice 53 vueltas y me fue bien, teníamos muy buen ritmo”.

De todas maneras, el piloto argentino se mostró desilusionado por lo obtenido tras la clasificación del sábado, que lo hizo largar en la 18va posición en donde indicó que “largamos muy atrás, sino podría haber estado cerca de conseguir puntos. La frustración de la Qualy se fue con la carrera”.

Cuáles son las próximas carreras de Colapinto en la F1

Azerbaiyán | Bakú: 15 de septiembre

Singapur | Singapur: 22 de septiembre

Estados Unidos | Austin - Circuito de las Américas: 20 de octubre

México | Autódromo Hermanos Rodríguez: 27 de octubre

Brasil | Interlagos: 3 de noviembre

Las Vegas | Las Vegas: 24 de noviembre

Qatar | Losail: 1 de diciembre

Abu Dhabi | Yas Marina: 8 de diciembre

Posiciones del campeonato de constructores de la F1

Red Bull - 446 puntos

- 446 puntos McLaren - 438 puntos

- 438 puntos Ferrari - 407 puntos

- 407 puntos Mercedes - 292 puntos

- 292 puntos Aston Martin - 74 puntos

- 74 puntos RB - 34 puntos

- 34 puntos Haas - 28 puntos

- 28 puntos Alpine - 13 puntos

- 13 puntos Williams - 6 puntos

- 6 puntos Sauber- 0 puntos

