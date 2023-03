Tras la salida de Darío Franco que no pudo ganar en la Primera Nacional (tres empates y una derrota), Gómez arregló, viajó a nuestra provincia y ya dirigió sus primeras prácticas. Acertar la formación inicial es una tarea difícil, pero Maidana sería titular y Leandro González no estará entre los concentrados por lesión.

El debut de Gómez no podía ser más complicado, ya que enfrente tendrá a Estudiantes que llega puntero de la zona con cuatro victorias en el inicio del torneo. La semana pasada le ganó de visitante a Ferro haciendo gala de su contundencia.

Debuta Mario Gómez en Gimnasia de Jujuy (1).jpg Debuta Mario Gómez en Gimnasia de Jujuy ante Estudiantes de Caseros

“Contento de poder volver”

Mario Gómez arribó este miércoles a Jujuy e inmediatamente fue presentado. “Estoy muy contento de poder volver a la provincia, es como mi hogar Gimnasia”, y agregó: “Ya me conocen, lo que uno quiere dar y quiere trabajar, y siempre quiero dar lo mejor y estar lo más alto posible”, manifestó.

En Gimnasia logró su único título en el país. “En todas las etapas que he estado acá he puesto chicos de inferiores, pero tampoco podes poner si no están preparados”, aclaró pero haciendo hincapié que “acá, en Europa y en todas partes del mundo las divisiones inferiores son el patrimonio de un club”.

MARIO GÓMEZ- Nuevo entrenador de Gimnasia de Jujuy TJ.mp4

Estadísticas en el Lobo

En Gimnasia dirigió el Clausura 2005 del Nacional B con 23 partidos dirigidos, ente ellos las finales, y una efectividad del 57.97%, logrando el ascenso tras ganarle a Huracán en partidos de ida por 1 a 0 en Parque Patricios, y la vuelta con empate en 0.

Luego dirigió ya en primera en el Apertura 2005 con 19 encuentros y una baja efectividad del 36.84%; y el Clausura 2006 logrando el 57.89% de los puntos en juego en igual cantidad de encuentros. En esa etapa fueron 61 partidos, con 24 victorias, 19 empates y 18 derrotas, con 81 goles a favor, 65 en contra y una efectividad de 49.73%.

Tambien dirigió 10 partidos del Apertura 2006 con una efectividad superior al 60%, el Clausura 2007 con una muy baja performance del 29% y el Apertura 2007 con una eficacia de poco más del 42%, hasta dejar el cargo.

En su segunda etapa, comandó al equipo en la B Nacional del 2011-12, 2012 y 2013; la Copa Argentina del 2012 y la B Nacional 2013/2014, jugando un total de 73 partidos con 21 ganados y 26 perdidos y una efectividad del 40.64%.

En esos dos ciclos en el Lobo, disputó 178 con 60 victorias, 55 empates y 63 derrotas, con una efectividad del 44.01%. En su carrera como entrenador, disputó 475 partidos con 188 victorias, 151 empates y 136 derrotas, consiguiendo un 50.28% de efectividad.