Días, horarios y cruces para la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña

En la reunión habitual de los lunes del Consejo Directivo de la Liga Jujeña se definió el cronograma de la tercera fecha del Torneo Clausura 2025, tanto en la rama masculina como en la femenina. Además, se confirmó que el miércoles 13 de agosto se disputará el partido de vuelta de la Copa País.
Fecha 3 del Torneo Clausura - Liga Jujeña: días, horarios y cruces
Jueves 14 de agosto
Alberdi vs Belgrano
Libero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Viernes 15 de agosto
Atlético Palpalá vs Talleres de Perico
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Zapla vs Universitarios
Emilio Fabrizzi
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Lavalle vs San Francisco
Libero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Cuyaya vs Nieva
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00
Sábado 16 de agosto
Palermo vs Gorriti
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Domingo 17 de agosto
La Viña vs Comercio
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Malvinas vs El Cruce
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Miércoles 20 de agosto
Gimnasia vs Luján
Papel Noa
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Partido de vuelta Copa País 2025
El partido de vuelta entre la Liga del Ramal y la Liga Jujeña de Fútbol, se disputará este miércoles 13 de agosto, desde las 16.30 horas, en el estadio Atlético San Pedro.
En el primer encuentro que se jugó en el estadio La Tablada, los seleccionados de la Liga Jujeña de Fútbol y la Liga del Ramal empataron 1 a 1. Los goles fueron marcados por Leandro Maizares para el equipo de Castaño a los 2 minutos del primer tiempo, mientras la igualdad para el equipo de Jairo Morales Santos lo convirtió Juan Méndez a los 11 minutos de la etapa final.
