martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 09:05
Fútbol.

Días, horarios y cruces para la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña

La Liga Jujeña definió cómo se disputará la tercera fecha del Torneo Clausura. Además, informaron el horario y lugar del partido de vuelta de la Copa País.

Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña

Fecha 3 del Torneo Clausura - Liga Jujeña: días, horarios y cruces

Jueves 14 de agosto

Alberdi vs Belgrano
Libero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Viernes 15 de agosto

Atlético Palpalá vs Talleres de Perico
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Zapla vs Universitarios
Emilio Fabrizzi
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

liga jujeña futbol (1)

Lavalle vs San Francisco
Libero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Cuyaya vs Nieva
 La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Sábado 16 de agosto

Palermo vs Gorriti
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

liga jujeña futbol (3)

Domingo 17 de agosto

La Viña vs Comercio
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Malvinas vs El Cruce
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Miércoles 20 de agosto

Gimnasia vs Luján
Papel Noa
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Partido de vuelta Copa País 2025

El partido de vuelta entre la Liga del Ramal y la Liga Jujeña de Fútbol, se disputará este miércoles 13 de agosto, desde las 16.30 horas, en el estadio Atlético San Pedro.

En el primer encuentro que se jugó en el estadio La Tablada, los seleccionados de la Liga Jujeña de Fútbol y la Liga del Ramal empataron 1 a 1. Los goles fueron marcados por Leandro Maizares para el equipo de Castaño a los 2 minutos del primer tiempo, mientras la igualdad para el equipo de Jairo Morales Santos lo convirtió Juan Méndez a los 11 minutos de la etapa final.

image

