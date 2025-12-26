Dolor en el deporte brasileño por la muerte de una joven figura de la gimnasia rítmica

Conmoción en Brasil por la muerte de su mayor promesa de la gimnasia rítmica a los 18 años.

El ámbito deportivo de Brasil se encuentra conmocionado por el fallecimiento de Isabelle Marciniak , una joven promesa de la gimnasia rítmica que había logrado destacarse como una de las figuras emergentes de la especialidad. Tenía 18 años y enfrentaba un linfoma de Hodgkin , diagnóstico que la llevó a apartarse prematuramente del circuito profesional .

De acuerdo a lo informado por la Federación Paranaense de Gimnasia , la deportista resolvió interrumpir su trayectoria en 2023 , poco después de coronarse campeona estadual en la categoría trío adulto .

La decisión respondió a la necesidad de priorizar su salud y concentrar todos sus esfuerzos en el tratamiento , desafío que asumió con el mismo compromiso y determinación que caracterizaban su desempeño deportivo.

La muerte se produjo el miércoles 24 de diciembre en el área metropolitana de Curitiba . Según consignó el sitio Ge Globo , el último adiós tiene lugar en la capilla del cementerio Jardim Independência , en Araucária , la localidad que la vio nacer , crecer y comenzar su camino en la gimnasia, y que ahora alberga su despedida final .

“Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria permanezcan vivas como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana”, manifestó la Federación Paranaense en un comunicado especial.

Isabelle Marciniak, la joven promesa de la gimnasia brasileña.

Una carrera breve, pero marcada por logros destacados

Pese a su juventud, su trayectoria en la alta competencia estuvo marcada por resultados sobresalientes. En 2021 alcanzó el título nacional en el all around individual del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica y, en ese mismo certamen, sumó la medalla dorada en la especialidad con pelota y la de plata en cinta.

Aquellos éxitos la instalaron como una de las figuras emergentes de la disciplina en Brasil, con un fuerte sentido de pertenencia al estado de Paraná y al Clube Agir de Curitiba, el espacio donde forjó tanto su desarrollo deportivo como personal. En 2023, poco antes de pausar su actividad para enfocarse en su salud, volvió a coronarse campeona estadual integrando el trío paranaense.

El comunicado oficial de la Federación Paranaense de Gimnasia.

El linfoma de Hodgkin es una enfermedad oncológica que compromete al sistema linfático y a los glóbulos encargados de proteger al organismo. Aunque existen terapias eficaces y las probabilidades de recuperación son altas cuando se diagnostica a tiempo, en determinadas situaciones la evolución puede ser fatal.