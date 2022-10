handball (8).jpg

Lorena Mamaní, encargada de trabajar con estas niñas en el club “granate”, dijo que este es un “buen desafío para todas las niñas. Se están metiendo en un torneo que es más que nada de integración, de socialización, de adaptación y todo lo que es formativo. De todo lo que es lo más importante para para esta edad”, agregando que “veníamos con la Sub 12, con la Sub 10 y ahora se está sumando la Sub 8 que es muy importante. Porque estas oportunidades que ahora están teniendo las chicas de lo que es la integración, no la tenían antes. Entonces, está muy bueno que cada vez sea más temprana la edad en que las chicas puedan participar y se puedan lucir. Tenemos varias jugadoras que juegan bastante bien”.

handball (10).jpg

Lorena Mamaní, remarcó que aquí lo más importante es que “las chicas se sientan parte de algo y que se diviertan, que la pasen bien. Esto es algo formativo y en este sentido estoy muy agradecido al Club Luján por abrirnos siempre las puertas”, acotando que “la categoría Sub 8 ya venía trabajando. Yo me sumé al club hace dos meses más o menos. Los días que estamos entrenando son los martes y los jueves de 18 a 19.30 en las instalaciones del Club Luján”.

En cuanto a la realidad de la categoría, que recién empieza a tomar color, la instructora “granate” dijo que “por suerte son varios los clubes que están trabajando con esta categoría. Este fin de semana nos tocó jugar con Palermo y también tenemos conocimiento que está formándose el Club Comercio. Y de a poco se van a ir sumando más clubes, para que en un futuro no hagamos solamente amistosos, sino que podamos tener un torneo de esta categoría para las escuelas formativas”.

