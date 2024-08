El ex jugador de Gimnasia de Jujuy que criticó a Paulo Dybala

En ese marco, quien participó de este debate fue un ex compañero suyo en Instituto, el ex arquero de Gimnasia de Jujuy, Julio Chiarini.

“No sé a ese nivel... yo veo que está bien donde está. Es un jugador que puede estar en una liga más competitiva. Ha ganado muchísima guita... Yo le diría: ¿más querés seguir ganando? Ya está salvado... ¿A quién quiere salvar?”, dijo Chiarini ante TNT Sports.

Y el ex arquero de Gimnasia de Jujuy agregó: “Yo me quedaría ahí, tranquilo. Y me volvería al fútbol argentino. En Instituto lo están esperando. Calculo que en algún momento va a volver. Paulo tiene cuerda para rato... No sé cuál será su pensamiento. Nunca estuve al nivel de ellos. Se ve que quieren seguir ganando más”.

image.png

Dybala deja Roma y se marcha a Arabia Saudita

Paulo Dybala, campeón del mundo con la Selección Argentina, será nuevo jugador del Al Qadsiah de Arabia Saudita, club que anunció a la Roma que ejecutará la cláusula de salida del futbolista.

A los 30 años, el delantero cordobés tendrá un nuevo destino futbolístico y, aunque era pilar y figura del equipo de la capital italiana, la irresistible oferta económica torció su destino.

Al Qadsiah le avisó a Roma que hará uso de la cláusula de salida, la cual está valorada en 15 millones de euros. De esta manera, el contrato que unirá a Dybala con los árabes será hasta junio de 2027, con un salario anual estimado en 15 millones de euros.

Paulo Dybala rompió el silencio tras quedar fuera de la lista de convocados.

