El patín crece en Jujuy: aumentó la cantidad de competidores y buscan alcanzar el nivel federado

El patín continúa creciendo en Jujuy , con un aumento sostenido en la cantidad de deportistas que participan de las competencias provinciales. El profesor Gastón Abuetti, entrenador de la escuela Viento Norte, destacó los avances registrados durante los últimos años, el cuarto puesto provincial conseguido por su institución y el objetivo de formar patinadores que puedan competir en el máximo nivel nacional.

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Según explicó el entrenador, el trabajo de recuperación de alumnos y la incorporación de nuevos deportistas permitieron aumentar considerablemente la participación en los torneos organizados en la provincia. Actualmente, algunas competencias reúnen hasta 200 corredores, una cifra que supera ampliamente los registros de años anteriores.

Abuetti explicó que hace algunos años las competencias provinciales convocaban entre 120 y 130 participantes. Sin embargo, durante esta temporada se registró un crecimiento importante en la cantidad de inscriptos.

“Antes teníamos torneos de 120 o 130 corredores y este año tuvimos entre 180, 190 y hasta 200 corredores en una fecha”, señaló el profesor.

El entrenador atribuyó este crecimiento al trabajo realizado durante los últimos tres o cuatro años para recuperar a chicos que habían abandonado la actividad y acercar nuevos alumnos a las escuelas de patinaje.

Aunque los números actuales representan un avance, Abuetti aseguró que su objetivo es seguir aumentando la convocatoria hasta superar los 230 participantes por competencia.

Viento Norte consiguió el cuarto puesto provincial en su primer año

Uno de los resultados destacados de la temporada fue el cuarto puesto provincial obtenido por Viento Norte, una escuela deportiva de Alto Comedero que comenzó a funcionar este año.

Abuetti explicó que el proyecto surgió por iniciativa de un grupo de padres que le propuso crear un espacio de entrenamiento, luego de su experiencia como técnico de la selección provincial de patín, cargo para el que fue convocado en 2024.

La nueva institución comenzó a reunir a deportistas de distintas edades y logró posicionarse entre las escuelas destacadas del campeonato provincial durante su primera temporada.

El entrenador valoró el acompañamiento de las familias y de otras personas vinculadas al deporte, quienes respaldan el desarrollo de la institución y el crecimiento de sus alumnos.

Una disciplina que reúne a chicos desde los 3 años hasta adultos mayores

Otro de los aspectos que destacó Abuetti es la diversidad de edades de quienes practican patín en Jujuy. En su escuela participan niños desde los 3 y 4 años, que comienzan a familiarizarse con los patines, y adultos que superan los 60 años.

El profesor aseguró que aprender a patinar no es especialmente difícil, aunque reconoció que el miedo a las caídas suele ser uno de los principales obstáculos durante las primeras clases.

“Les digo a todos los alumnos: te vas a caer. La idea es que no te golpees fuerte, pero te vas a caer. Tenés que aprender de esta forma”, explicó.

En ese sentido, remarcó la importancia de adquirir confianza progresivamente y comprender que las caídas forman parte del aprendizaje, siempre procurando reducir los riesgos durante la práctica.

Jujuy busca dar el salto al nivel federado

Al analizar el potencial deportivo de la provincia, Abuetti señaló que actualmente existen dos grandes niveles dentro de las competencias de patín: escuela y federado.

Según su evaluación, Jujuy se encuentra entre las provincias más destacadas del país en el nivel escuela, con deportistas que obtienen buenos resultados en las competencias.

“Nosotros a nivel escuela somos potencia. Estamos entre las tres o cuatro mejores provincias del país”, sostuvo, y consideró que incluso podría ubicarse entre las dos primeras.

Sin embargo, reconoció que todavía existe una diferencia importante con el nivel federado, donde se desarrolla la competencia de mayor exigencia y se proyectan los deportistas hacia la selección argentina.

Para alcanzar ese objetivo, el entrenador planteó la necesidad de fortalecer la preparación y aumentar la participación en torneos de mayor nivel.

La planificación apunta a que, dentro de tres o cuatro años, Jujuy pueda contar con patinadores que compitan regularmente en las principales categorías del país.

Los próximos torneos de patín en Salta y Jujuy

En cuanto al calendario deportivo, Abuetti confirmó que la próxima competencia será este sábado en La Merced, Salta, donde se disputará un torneo de patín indoor sobre una cancha de básquet.

La actividad se desarrollará en el marco del trabajo conjunto entre la Asociación Provincial de Patín de Jujuy (APROPA) y la Federación Salteña de Patinaje.

La competencia corresponderá a la penúltima fecha del campeonato anual y contará con la participación de deportistas jujeños que viajarán entre el viernes por la noche y el sábado.

Por último, el entrenador adelantó que el cierre del campeonato provincial está previsto para diciembre en Puesto Viejo, aunque aclaró que la programación todavía debía confirmarse.

Con más alumnos, una mayor participación en competencias y nuevas escuelas que comienzan a obtener resultados, el patín jujeño busca consolidar su crecimiento y dar el próximo paso hacia el alto rendimiento nacional.