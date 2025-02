El Peque Schwartzman se retiró del tenis profesional tras su derrota en el Argentina Open. 

Sobre el final del partido, el Peque no pudo contener las lágrimas al ser consciente de que llegaba el fin de una carrera inolvidable, mientras el público "te alentaremos de corazón, esta es tu hinchada que te quiere ver campeón".

La jornada estuvo cargada con una mezcla de nostalgia y alegría, con otros grandes del deporte como Gabriela Sabatini, Guillermo Coria y Gastón Gaudio en las tribunas para acompañar al protagonista del día.

El último punto de la carrera de Diego Schwartzman.

Muchas gracias, peque.



Muchas gracias, peque.pic.twitter.com/VlA9qBx5Lh — Set Tenis (@settenisok) February 13, 2025

Luego, la organización del torneo le realizó un homenaje que incluyó un video con mensajes de sus familiares y seres queridos que el Peque disfrutó con una sonrisa.

Midiendo apenas 1,70, Schwartzman jugó 15 años en la elite, llegó a ser octavo en el escalafón en el 2020. Ese año le pudo ganar a Rafael Nadal en Roma, en el momento más importante de su carrera.

Completó su campaña deportiva con 476 partidos, cuatro títulos de ATP y 10 finales y una semifinal de Grand Slam.

Qué dijo el Peque Schwartzman tras retirarse del tenis profesional

“Agradecer al torneo, que me dio la posibilidad de jugar acá el último torneo. A toda la gente que trabaja acá. Que un jugador se autoinvite es complicado, pero me dieron la oportunidad y estoy muy agradecido por eso", declaró en el homenaje que le realizó la organización.

“No sé en qué momento pasó, pero fue increíble. Fui muy feliz. Agradecerles a todos ustedes, a los que me conocen y a los que no. Fue un viaje espectacular. Tengo mucho más de lo que necesito", dijo el Peque.

También agradeció a su familia y a su novia, Eugenia de Martino, "testigos de mi carácter", y aseguró que "fui muy feliz, haciéndolo como lo hice, me preparé mentalmente para ser lo más competitivo que podía en esta última vez acá".

Finalmente, al Peque le realizaron un pasillo de honor del que participaron ex tenistas, entrenadores y sus familiares, que hicieron que Schwartzman se retirara de la cancha emocionado.