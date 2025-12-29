Emiliano Endrizzi renovó con Gimnasia de Jujuy: "es un honor estar acá"

Emiliano Endrizzi, renovó con Gimnasia de Jujuy.

Emiliano Endrizzi, defensor y volante del Lobo jujeño, estableció su continuidad en Gimnasia de Jujuy y así inicia su cuarto ciclo en la institución. Este nombre se suma a la base que quiere mantener el flamante técnico Hernán Pellerano, para la temporada 2026.

"Estar en Gimnasia es un orgullo y un honor gigante", expresó el "Chavo" tras rubricar el acuerdo, con el claro objetivo de "renovar la ilusión de alcanzar el sueño de todos los jujeños".

El plantel muestra expectativas altas para lo que viene. Endrizzi subrayó que "viviremos el 2026 como el 2025, con muchas ganas e ilusión de competir al máximo nivel", siempre priorizando "lo más importante: el bien de Gimnasia y Esgrima de Jujuy".

Un grupo humano muy unido El balance del 2025 es "muy bueno" para el defensor, quien resaltó la solidez del equipo. "Se formó un grupo muy humano, gestionado por el presidente Walter Morales", detalló, enfatizando que "vivimos todas las situaciones positivas y negativas, pero siempre nos apoyamos y tiramos para el mismo lado".

Esta cohesión interna se ve como pilar fundamental para los desafíos venideros, en un año que dejó lecciones valiosas para el ascenso. endrizzi Endrizzi va por más Personalmente, Endrizzi tuvo un 2025 exitoso. "Lejos de las lesiones y jugando los partidos que me tocó al nivel que esperaba", analizó el lateral, con la mira puesta en crecer. Concluyó motivado: "Quiero seguir mejorando mi nivel para ayudar a que Gimnasia esté en lo más alto". Los que continuan Hasta el día de la fecha, Gimnasia de Jujuy confirmó la continuidad a Guillermo Cosaro, Francisco Maidana, Juan Pablo Córdoba, Gonzalo Gómez, Francisco Molina, Milton Álvarez, Nicolás Dematei, Hugo Soria, Cristian Menéndez y Maximiliano Casa.

