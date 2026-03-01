En un emocionante partido, Tigre y Gimnasia empataron 2-2

Con muchas emociones en Don José Dellagiovanna, El Matador y el Lobo empataron 2-2 en el partido de la fecha 8 del Apertura.
Con muchas emociones en Don José Dellagiovanna, El Matador y el Lobo empataron 2-2 en el partido de la fecha 8 del Apertura.
En el minuto 26 del primer tiempo, Gimnasia tomó la delantera a través de un cabezazo de Enzo Martínez. Luego, David Romero empató para Tigre, a los 36 minutos de la misma etapa, tras una buena jugada. La intensidad del juego continuó y el equipo de Fernando Zaniratto volvió a tomar ventaja con un tanto de jugada de Marcelo Torres (37' 1T). La igualdad definitiva fue obra de Alan Barrionuevo (14' 2T), quién se adueñó de la pelota para convertir de cabeza y evitar así la derrota del conjunto dirigido por Diego Dabove.
David Romero hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 36 de la primera etapa. Después de recibir un corner desde la izquierda, el delantero la colocó de cabeza al palo izquierdo y abajo, desde el área grande. ¡Imposible para el arquero!
En el minuto 29 del primer tiempo, Alan Barrionuevo pudo cambiar el rumbo del partido, pero su remate se estrelló en el palo y Tigre se perdió el empate.
Con 4 disparos al arco, 1 en el poste y 9 afuera, Gimnasia sufrió en Don José Dellagiovanna. Aunque tuvo más disparos, Tigre no logró llevarse la victoria.
El director técnico de Tigre, Diego Dabove, planteó una estrategia 4-4-2 con Felipe Zenobio en el arco; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez en la línea defensiva; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Jalil Elías y Santiago López en el medio; y Ignacio Russo y David Romero en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Fernando Zaniratto se pararon con un esquema 4-5-1 con Nelson Insfrán bajo los tres palos; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón en defensa; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández y Manuel Panaro en la mitad de cancha; y Marcelo Torres en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en Don José Dellagiovanna fue Pablo Echavarría.
El Matador disfrutará de una jornada libre en esta competencia. Por el lado de el Lobo no tiene ningún compromiso asignado en el calendario por fecha libre.
