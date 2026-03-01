lunes 02 de marzo de 2026

1 de marzo de 2026 - 23:32
Liga Profesional

Lanús empató 1-1 en su visita a Defensa y Justicia

Todo lo que dejó el duelo entre Defensa y Justicia y Lanús: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

BsAs (DataFactory)
BsAs (DataFactory)

El Halcón y el Granate igualaron 1-1 en el duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura, en el Tito Tomaghello.

En un emocionante partido, Tigre y Gimnasia empataron 2-2
Argentinos Juniors saca agónico empate ante Barracas Central con gol de Ryoga Kida

El primer gol del partido para Defensa y Justicia lo marcó Emiliano Amor en el minuto 32 del primer tiempo, pero Walter Bou empató al anotar en el minuto 41 de la misma etapa.

A los 59 minutos del segundo tiempo, Juan Manuel Gutiérrez tuvo la chance de poner en ventaja a su equipo, pero el disparo impactó en uno de los palos.

Walter Bou se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Lanús mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 2 veces al arco contrario.

Emiliano Amor se destacó por su sólida defensa. El defensa de Defensa y Justicia tuvo un buen nivel al marcar 1 gol y despejar 8 pelotas peligrosas.

El técnico de Defensa, Mariano Soso, propuso una formación 3-6-1 con Cristopher Fiermarín en el arco; Lucas Souto, Emiliano Amor y David Martínez en la línea defensiva; Agustín Hausch, Ever Banega, Santiago Sosa Yung, Elías Pereyra, Rubén Botta y Aarón Molinas en el medio; y Juan Manuel Gutiérrez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mauricio Pellegrino salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Franco Petroli bajo los tres palos; Nicolás Morgantini, Gonzalo Pérez, Ronaldo Dejesús y Luciano Romero en defensa; Felipe Peña Biafore, Facundo Sánchez, Matías Sepúlveda, Franco Watson y Dylan Aquino en la mitad de cancha; y Walter Bou en la delantera.

El árbitro Luis Lobo Medina fue el encargado de supervisar el juego en el Tito Tomaghello.

En la siguiente fecha el Halcón gozará de jornada libre, mientras que el Granate no jugará y disfrutará de su jornada libre.

Cambios en Defensa y Justicia
  • 67' 2T - Salieron Rubén Botta por Mateo Aguiar y Agustín Hausch por Facundo Altamira
  • 78' 2T - Salió Ever Banega por David Barbona
  • 89' 2T - Salió Elías Pereyra por Samuel Lucero
Amonestado en Defensa y Justicia:
  • 19' 2T David Martínez (Conducta antideportiva)

Cambios en Lanús
  • 57' 2T - Salió Dylan Aquino por Eduardo Salvio
  • 70' 2T - Salieron Walter Bou por Rodrigo Castillo y Matías Sepúlveda por Lucas Besozzi
  • 79' 2T - Salieron Facundo Sánchez por Ramiro Carrera y Luciano Romero por Sasha Marcich
Amonestado en Lanús:
  • 22' 2T Matías Sepúlveda (Conducta antideportiva)

FUENTE: BsAs (DataFactory)

