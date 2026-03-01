Lanús empató 1-1 en su visita a Defensa y Justicia

El Halcón y el Granate igualaron 1-1 en el duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura, en el Tito Tomaghello.

El primer gol del partido para Defensa y Justicia lo marcó Emiliano Amor en el minuto 32 del primer tiempo, pero Walter Bou empató al anotar en el minuto 41 de la misma etapa.

A los 59 minutos del segundo tiempo, Juan Manuel Gutiérrez tuvo la chance de poner en ventaja a su equipo, pero el disparo impactó en uno de los palos.

Walter Bou se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Lanús mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 2 veces al arco contrario.

Emiliano Amor se destacó por su sólida defensa. El defensa de Defensa y Justicia tuvo un buen nivel al marcar 1 gol y despejar 8 pelotas peligrosas.

El técnico de Defensa, Mariano Soso, propuso una formación 3-6-1 con Cristopher Fiermarín en el arco; Lucas Souto, Emiliano Amor y David Martínez en la línea defensiva; Agustín Hausch, Ever Banega, Santiago Sosa Yung, Elías Pereyra, Rubén Botta y Aarón Molinas en el medio; y Juan Manuel Gutiérrez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mauricio Pellegrino salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Franco Petroli bajo los tres palos; Nicolás Morgantini, Gonzalo Pérez, Ronaldo Dejesús y Luciano Romero en defensa; Felipe Peña Biafore, Facundo Sánchez, Matías Sepúlveda, Franco Watson y Dylan Aquino en la mitad de cancha; y Walter Bou en la delantera.

El árbitro Luis Lobo Medina fue el encargado de supervisar el juego en el Tito Tomaghello.

En la siguiente fecha el Halcón gozará de jornada libre, mientras que el Granate no jugará y disfrutará de su jornada libre.

Cambios en Defensa y Justicia

67' 2T - Salieron Rubén Botta por Mateo Aguiar y Agustín Hausch por Facundo Altamira

78' 2T - Salió Ever Banega por David Barbona

89' 2T - Salió Elías Pereyra por Samuel Lucero

Amonestado en Defensa y Justicia:

19' 2T David Martínez (Conducta antideportiva)

Cambios en Lanús

57' 2T - Salió Dylan Aquino por Eduardo Salvio

70' 2T - Salieron Walter Bou por Rodrigo Castillo y Matías Sepúlveda por Lucas Besozzi

79' 2T - Salieron Facundo Sánchez por Ramiro Carrera y Luciano Romero por Sasha Marcich

Amonestado en Lanús:

22' 2T Matías Sepúlveda (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)